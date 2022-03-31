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Politika

HDP'li Gergerlioğlu: Türkiye'de nefret suçları artıyor

Gergerlioğlu, Ankara Emniyet Müdürlüğünde işkence yapıldığı iddiasıyla ilgili BM'ye başvuruda bulunduklarını söyledi

31 Mart 2022 12:20

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye'de nefret suçlarının arttığını söyledi

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, cezaevlerinde insan hakları ihlalleri yaşandığını, adaletin, adil olmayan yargılamalar yaptığını ifade etti. 

Irkçılığa, ayrımcılığa ve nefret suçlarına karşı mücadele ettiklerini aktaran Gergerlioğlu, "Türkiye'de nefret suçları artıyor" ifadesini kullandı.

Gergerlioğlu ayrıca, "Ankara Emniyet Müdürlüğünde işkence yapıldığı" iddiasıyla ilgili İçişleri Bakanlığının yanıtlaması istemiyle soru önergesi, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na dilekçe verdiğini ve cevap alamadığını belirterek "Bunun üzerine artık tek yol kalıyordu, avukat Kurtuluş Baştımar, Birleşmiş Milletlere başvurdu." dedi.

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