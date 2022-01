HDP'li Gergerlioğlu Şentop'a sordu: Neden Netflix'e ve Blutv'ye TBMM WI-FI'da erişilemiyorken Exxen'e erişim izni veriliyor?

HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM’nin Wi-Fi (Wireless Fidelity / Kablosuz Bağlantı Alanı) ağında Netflix ve Blutv’ye erişimin yasaklı olduğunu ancak Exxen’e erişim sağlanabildiğini belirterek iddiaları TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a sordu.

Soru önergesinde, "Exxen’e erişim izni verilmesi konusunda Cumhur İttifakının Acun Medya ile iyi ilişkilerinin olmasının etkili olduğu iddiası doğru mudur?" denildi.

Gergerlioğlu önergesinde Exxen’e erişim izni verilmesi konusunda Cumhur İttifakı’nın Acun Medya ile iyi ilişkilerinin etkili olup olmadığını gündeme taşıdı.

Gergerlioğlu Şentop’a şu soruları yöneltti:

"TBMM’de sadece Exxen'e erişim izni verildiği iddiası doğru mudur?"

-TBMM’de dijital platformlara erişim engeli neden getirilmiştir?

-TBMM’de sadece Exxen isimli digital platforma erişim izni verildiği iddiası doğru mudur?

-Neden Netflix'e ve Blutv'ye TBMM WI-FI'da erişilemiyorken Exxen'e erişim izni veriliyor?

-Exxen’e erişim izni verilmesi konusunda Cumhur İttifakının Acun Medya ile iyi ilişkilerinin olmasının etkili olduğu iddiası doğru mudur?

-Netflix’de yayınlanan How to Become a Tyrant? (Zorba Nasıl Olunur?) dizinin ve buna benze dizilerin izlenmesini engellemek için yasak getirildiği iddiası doğru mudur?

-İletişim özgürlüğünün teminatı olması gereken TBMM’yi bu tarz yasak anlayışlarından çıkarabilmek için hangi çalışmalar yapılması planlanmaktadır?

Yeni Yaşam gazetesi de engelleniyor

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Meclis portalında milletvekili ve personel için günlük ulusal gazetelerin yer aldığı basın bölümünden (aplikasyon), Yeni Yaşam Gazetesi'nin çıkartıldığı ortaya çıkmıştı.

Milletvekillerinin de aralarında bulunduğu Meclis Kültür Sanat Yayın Kurulu'nun Yeni Yaşam Gazetesi'nin birkaç nüshasını incelemesinin ardından aplikasyondan kaldırılmasına karar verdiği öğrenilmiş ancak karara dair bir gerekçe sunulmamıştı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da dün Yeni Yaşam için alınan kararı Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a soru önergesi ile sormuştu. Danış Baştaş Şentop'a şu soruları yöneltmişti:

-TBMM'nin kurumsal basın aplikasyonunda ulusal yayın yapan günlük gazetelerin tamamı yer alırken, Yeni Yaşam Gazetesi'ne yer verilmemesinin nedeni nedir? Bu uygulama hangi karara/yönetmeliğe dayanmaktadır?

-Basın aplikasyonuna gazetelerin dâhil edilmesi hangi kriterlere göre yapılmaktadır? Gazetelerin yayın politikaları kriterler arasında bulunmakta mıdır?