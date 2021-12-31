HDP'li Gergerlioğlu'ndan Ümit Özdağ'a: Yarın sizin de haklarınız ihlal edilirse sonuna kadar savunacak olan da benim

HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a, "Yarın sizin de haklarınız ihlal edilirse sonuna kadar savunacak olan da benim" yanıtını verdi.

Gergerlioğlu, İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmasına ilişkin olarak, "Irkçılığın suç olduğunu hatırlamış yetkililer. Gecikse de doğru adım. İzmir Emniyet Müdürlüğü’nden Ümit Özdağ hakkında suç duyurusu. Ümit Özdağ, İzmir'de bir kuyumcuya girip, Suriye kökenli Türkiye vatandaşına kimlik ve ruhsat sormuştu" paylaşımını yaptı.

Gergerlioğlu'nun paylaşımını alıntılayan Özdağ, "PKK kurulduğu günden bu yana ilk kez PKK siyaseti çizgisinin bir temsilcisi Emniyet teşkilatının bir eylemini alkışladı. Kimleri sevindirdiğiniz, kimlerin alkışını aldığınız, Zafer Partisi’nin kiminle ve hangi proje ile mücadele ettiğini göstermektedir." ifadesini kullandı.

Özdağ'a yanıt veren Gergerlioğlu şu düşünceleri kaydetti:

"Ben bir insan hakları aktivistiyim Ümit Özdağ. Yarın sizin de haklarınız ihlal edilirse,mesela babanızın1963Talat Aydemir olayından sonra tutuklanınca işkence gördüğü gibi siz de yarın işkence görürseniz sizi sonuna kadar savunacak olan da benim.Benim için tek kriter:İnsan Hakları"