HDP'li Gergerlioğlu: KHK'lı bir polis memuru yaşamına son verdi, notuna "Ben vatan haini değilim" yazdı!

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ordu'da KHK ile ihraç edilen bir polis memurunun kendisini yakarak yaşamına son verdiğini söylerken, nota da "Ben vatan haini değilim" yazdığını belirtti.

HDP'li Gergerlioğlu, yaptığı videolu açıklamada "KHK ile ihraç edilen görevlilere yönelik muamelelerden kaynaklı intihar vakalarına maalesef ki dün akşam bir kişi daha eklendi. Ordu’da KHK ile ihraç eski bir polis memuru Ahmet Olgun üzerine benzin dökerek kendini yaktı. Korkunç bir intihar, belli ki arkasında çok acı, üzücü hadiseler var ve oracığa bıraktığı notta 'Ben vatan haini değilim' diyor" dedi. Gergerlioğlu, "Bu zulüm ne zaman bitecek?" diye sorarken iktidarı eleştirdi.

Gergerlioğlu şu ifadeleri kullandı:

"İnsanları bu sıkıntılar ile yaşatıp, intihar etmelerine yol açan bir anlayış, bir iktidar ayakta şu anda ve bu iktidarın anlayışına karşı mücadele etmenin gerekliliği her geçen gün artıyor çünkü KHK’lılar çok yoğun bir medeni ölüm yaşıyorlar. İktidar acımasızca bunu yapıyor.

Çaresiz, köşeye sıkışmış olan insanlar maalesef ki maddi ve manevi açıdan sıkıntılara giriyorlar ve bu tür bir kurtuluşa başvurabiliyorlar. Tabii ki kesinlikle tüm insanlarımıza şunu söyleyelim; kesinlikle bu tür yollar kurtuluş değildir, kesinlikle bu tür şeyler kimsenin aklına gelmemelidir ama şunu en başta kamu yetkililerine hatırlatalım bu zulüm ne zaman bitecek diyoruz? İnsanlar canlarını kaybediyor, hayatları mahvoluyor ve siz hâlâ susuyorsunuz! Korkunç intiharlar oluyor, görmezden geliyorsunuz, 3 maymunu oynuyorsunuz hiç mi vicdanınız yok? Hiç mi bu konuda bir kaygı hissetmiyorsunuz diye size soruyorum ve cevap bekliyorum!"