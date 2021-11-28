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HDP'li Gergerlioğlu: İlyas Arat, cezaevinde annesi ile Kürtçe konuşuyordu; elleri cebinde diye telefon kesildi, üstüne bir de dayak yedi

"Annem kalp hastası da olabilirdi. Bir şey olsaydı, bunun vebalini kim verecekti?"

28 Kasım 2021 20:46

 İlyas Arat isimli tutuklunun Balıkesir Bandırma Cezaevi'nde annesi ile Kürtçe konuştuğu için görevlinin rahatsız olduğu ve Arat'ın telefon görüşmesinin kesilerek dayak yediği öne sürüldü. Arat'ın annesi ile konuşmasının kaydını paylaşan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Adalet Bakanlığı'na seslenerek, "Türkiye cezaevlerindeki zulüm bu boyutta!" tepkisini dile getirdi. 

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre; tutuklu İlyas Arat’ın ailesiyle yaptığı telefon görüşmesi, gardiyanlarca “elleri cebinde” gerekçesiyle kesildi.

Bandırma T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan İlyas Arat’ın ailesiyle yaptığı telefon görüşmesi, ellerinin cebinde olması gerekçe gösterilerek gardiyanlar tarafından yarıda kesildi. Arat’ın kardeşi Zehra Arat, gardiyanların ağabeyine hakaretlerde bulunarak, telefonu zorla kapattığını aktardı. 
 
Yaşananları kayıt altına aldıklarını söyleyen Arat, “Ses kaydında gardiyan ağabeyime ‘ellerini cebinden çıkart’ diyor. Ses kaydında gelen sesler telefonun zorla kapatıldığını gösteriyor” dedi.

Telefon görüşmesinin kesilmesinin ardından annesinin fenalaşarak baygınlık geçirdiğini aktaran Arat, “Tarih boyunca bunları gördük. Bu tutumlar düşmanca yaklaşımın göstergesidir. Annem kalp hastası da olabilirdi. Bir şey olsaydı, bunun vebalini kim verecekti? Bunun hesabını kim verecekti” diye konuştu.

Arat, görüşmenin kesilmesinin ardından aradıkları cezaevi yetkililerinin kendilerine, “Bir daha bağlamayacağız. Gidin nereye şikayet ediyorsanız edin” dediğini aktardı.
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