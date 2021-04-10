HDP'li Gergerlioğlu: 'Çıplak arama vardır' dedim diye cezaevine atıldım; cezaevinde çıplak aramanın belgesini buldum

Milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından hüküm giydiği bir dava nedeniyle Sincan Cezaevi'ne gönderilen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, "'Çıplak arama vardır' dedim diye cezaevine atıldım. Cezaevinde çıplak aramanın belgesini buldum. Mahkum yardım kitapçığında, 'Çamaşırı bile indirilebilir' diyor. 'İnanmıyorum' diyerek aylarca inkar edenler nerede? Gerçekle baş edemezsiniz" dedi.

Gergerlioğlu, Twitter hesabından cezaevindeki koşullara ilişkin mesaj paylaştı. Gergerlioğlu, 'demokrasi ve hukuk için Anayasa Mahkemesi'ne sahip çıkılması gerektiğini' söylediği açıklamasında şunları kaydetti:

"Cezaevinde insan ne yapar? Kitap okur ama Sincan Cezaevi'nde kitap sınırlaması var. Dünya, kitabın önünü açar ama Türkiye'de iktidar, az kitap okutmak ve cezaevine gazete girişini kısıtlamakla meşgul.

"Çıplak arama vardır" dedim diye cezaevine atıldım. Cezaevinde çıplak aramanın belgesini buldum. Mahkum yardım kitapçığında, "Çamaşırı bile indirilebilir" diyor. "İnanmıyorum" diyerek aylarca inkar edenler nerede? Gerçekle baş edemezsiniz.

Bana zulmeden polislere araçta, "İnsan hakları, bir gün size de lazım olabilir" dedim. Yarın size de zulmedilirse yine biz, insan hakları savunucuları konuşuruz.

Önden, soldan ve sağdan mahkum fotoğraflarımı çekerlerken sosyolog Ali Şeriati'nin bir kitabının kapağındaki fotoğrafını hatırladım. Yorgun, sakalları uzamış ama düşünen gözleriyle... O kazandı, biz de kazanacağız.

Engizisyon Orta Çağ'ında yakılan düşünür Bruno, ateşin önünde özür dileme teklifini reddetmişti. Dini/mezhebi görüşü ne olursa olsun, tüm haklılarla birlikte direnişi tarihe yazacağız.

"Ah sizi körler! Sizi gözü kararmışlar! Sizi iflah olmaz sahtekarlar! Hakikati ne zaman göreceksiniz? Ya siz yargıçlar? Keyfi kararlarınızla insan kanı akıtmaya ne zaman son vereceksiniz?" Castellio

"Hakikati aramak ve onu kendi düşündüğü gibi ifade etmek, asla suç olamaz. Kimse bir inanca zorlanamaz, inanç özgürdür." Castellio

Anayasayı korumanın son kalesi AYM'dir. Cumhur/zulüm ittifakına karşı toplum, anayasaya ve Anayasa Mahkemesi'ne, demokrasi ve hukuk için sahip çıkmalıdır."