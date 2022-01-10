HDP'li Gergerlioğlu: Basın kartı imkânı dijital basın çalışanlarına da sağlanmalıdır

Demokrasinin bir gereği olan özgür basının temini için ilk başta gazetecilik mesleğini ifa edenlerin basın kartına ulaşabilmesi gerektiği de şüphesizdir. Bu noktada basın kartlarının devlet tarafından verilmesi demokrasinin temini için soru işareti oluşturmaktadır. Bu soru işaretlerinin giderilmesi ve özgür basının temini adına meslek örgütleri tarafından akredite edilen Basın Kartı Kurulu kurulmalı ve basın kartı verme yetkisi bu kurulda olmalıdır.”