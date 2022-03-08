HDP’li Gergerlioğlu: 8 Mart'ta felç bir kadın zindanda!

HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaptığı paylaşımda, 14 yıldır MS hastası olan Mehtap Şentürk isimli hükümlünün yüzde 85 engelli olmasına rağmen cezaevinde olduğunu belirtti.

Gergerlioğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mehtap Şentürk, 14 yıldır MS hastası annesi bakımını yapıyor, %85 engelli, altı bezleniyor, eşi de Cezaevinde Ve 5 gün önce hükmü onanıp Sincan kadın Cezaevi'ne girdi. Cezaevine gittim, 'Bu olamaz, olmamalı' demek için, müdür görüşten kaçtı." ifadesini kullandı.

Gergerlioğlu, konuyla ilgili olarak T24'e yaptığı değerlendirmede de, "Mehtap Şentürk, 3 Mart günü hükmü onanarak cezaevine girdi. Eşi de cezaevinde. Çok ağır bir vaka. Ellerini ayaklarını oynatamıyor. Yüzde 85 engelli olmasına rağmen bu kadın cezaevine konabildi. Bu insanlık ayıbı. Kadınlara karşı ağır bir suç işleniyor. Cezaevine giderek kadın mahpusun durumunu müdürle görüşmek istedim ancak müdür benimle görüşmek istemedi" dedi.