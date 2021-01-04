HDP’li Gergerlioğlu: 2 öğrenci bugün çıplak aramayla ilgili Uşak Valiliği ve İzmir Emniyeti hakkında suç duyurusunda bulundu

Ne olmuştu?



TBMM Genel Kurulu'nda 9 Aralık 2020’tarihinde yaptığı konuşmada Ömer Faruk Gergerlioğlu, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’nde üniversite öğrencisi 30 kişinin gözaltına alındığını, üst araması esnasında kanuna aykırı davranılarak, öğrencilere çıplak arama yapıldığını belirtmişti.

Uşak Valiliği ve emniyet mensupları, bunun üzerine Gergerlioğlu hakkında “iftira” iddiası ile suç duyurusunda bulunmuştu.

Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Gergerlioğlu hakkında suç duyurusunda bulunduktan sonra Uşak Adliyesi önünde yapmış olduğu açıklamada “Bugün buraya geldik. Bize iftira atan bu kalleşlere, bu kan dökücü, ağzından kandan başka hiçbir şey akmayan bu müfterilere hukuk önünde adaletle mücadele etmek adına geldik” demişti.



Gergerlioğlu da Uşak Emniyet Müdürü'nün bu sözleriyle ilgili suç duyurusunda bulunmuştu.

Gergerlioğlu'nun açıklamalarını AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tepki gelmişti.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ise "Genel arama işlemlerine rağmen ilgilinin kuruma yasak madde veya eşya sokacağına dair makul ve yoğun şüphe varsa detaylı arama uygulaması yapılır" demişti.

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan ise cezaevlerinde aramanın nasıl yapılacağının hukuk düzeni tarafından belirlendiğini ifade ederek, "Eğer bir grup başkanvekilinin böyle bir iddiası varsa bunun belgelerini verirler. Bizler de tahkikat yaparız, araştırırız. Varsa bir hukuka aykırılık, bunun hesabını hep beraber sorarız." diye konuştu.