HDP'li Garo Paylan: Termik santral lobisi, sizi termik santralleri açmaya nasıl ikna etti?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 6 termik santrale 1 yıl geçici ruhsat verildiğini bildirmesinin ardından HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan Murat Kurum tarafından Anayasa’nın 98. ve TBMM İçtüzüğü’nün 96 ile 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılma için soru önergesi verdi.

Paylan, 'Çevreye zehir saçan termik santrallerin, çevre yatırımlarını tamamlamadan açılmasına neden izin verdiniz, Termik santral lobisi, sizi termik santralleri açmaya nasıl ikna etti?' sorularını sordu.

Baca gazı arıtma sistemi olmadığı halde faaliyete devam ederek zehir saçan termik santrallerin çalışmasını iki buçuk yıl daha uzatan düzenleme, 2019 yılının Kasım ayında Plan ve Bütçe Komisyonu’na getirilmiş ve tüm itirazlarımıza rağmen AKP ve MHP oylarıyla yasalaşmıştı.

Bu yasa, kamuoyunun baskıları sonucunda Cumhurbaşkanı tarafından veto edildi ve 31 Aralık 2019 tarihinde, çevreyi kirleten termik santraller kapatıldı.

Bu hafta, kapatılan termik santrallerin, gereken çevre yatırımlarını tam olarak tamamlamadığı halde çalışmalarına izin verildiği açıklandı.



Önergede şu sorular yer aldı;

- Çevreye zehir saçan termik santrallerin, çevre yatırımlarını tamamlamadan açılmasına neden izin verdiniz?

Termik santrallere baca filtresi takılması işinin en az 18 ay sürmesi gerekirken, 5 ay geçmeden filtrelerin takıldığına inanmamızı nasıl bekliyorsunuz?

- Halk sağlığını tehdit eden, ekolojik yıkıma neden olan termik santrallerin çalışmasında neden ısrar ediyorsunuz?

- Termik santral lobisi, sizi termik santralleri açmaya nasıl ikna etti?



'İklim için bir aktivizm imecesi' olan 350 Ankara, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 6 termik santrale 1 yıl geçici ruhsat verildiğini bildirmesinin ardından 'termik santraller kapatılsın' çağrısında bulundu.

Bakan Kurum, Soma Termik Santrali'nin 6 ünitesinden 4'üne, Kangal Termik Santrali'nin kapalı olan 2 ünitesine, Çatalağzı Termik Santrali'nin kapalı olan 2 ünitesine, Seyitömer Termik Santrali'nin 4 ünitesinden 2'sine, Tunçbilek Termik Santrali'nin 3 ünitesinden 2'sine, Afşin A Termik Santrali'nin 4 ünitesinden 2'sine, 1 yıllık geçici çalışma ruhsatı verildiğini bildirdi.

Kurum şunları söyledi;

"Santrallerin kalan kısmında ise çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 142 milyon lira tutarındaki çevresel yatırımlarını tamamlayan Soma Termik Santrali'nin 6 ünitesinden 4'üne, Kangal Termik Santrali'nin kapalı olan 2 ünitesine, Çatalağzı Termik Santrali'nin kapalı olan 2 ünitesine, Seyitömer Termik Santrali'nin 4 ünitesinden 2'sine, Tunçbilek Termik Santrali'nin 3 ünitesinden 2'sine, Afşin A Termik Santrali'nin 4 ünitesinden 2’sine 1 yıl geçici çalışma ruhsatı verilmiştir. Bu üniteler ve bacalar mevzuata uygun hale getirilmiştir."

Bu kararın bildirilmesinin ardından 350 Ankara'da yer alan yazıda, "Bakan 6 santralin filitresinin takılması için toplam 142 milyon TL harcandığını duyurarak büyük bir skandala yol açtı. Yıllarca bu 6 santralin 14 ünitesi için sadece 142 milyon TL vermemek için filitresiz çalışımasına göz yumulmuştu. Neredeyse ünde başına 10 milyon TL gibi bişeyi ödememek için halk sağlığı tehlike altına alınmış, mevzuata aykırılığa göz yumulmuştu" denildi.

"Bakanın açıklamadığı ama bizim bildiğimiz bir şey daha var" denilen yazıda 'santrallerden Afşin Elbistan A hariç 5 tanesinin 2019 yılında tam 406 milyon TL teşvik aldığı' belirtildi.

TIKLAYINIZ - Bakan Kurum'un '6 santrale 1 yıllık geçici ruhsat verildi' açıklamasının ardından '350 Ankara'dan çağrı: Tüm kömür santralleri kapatılsın