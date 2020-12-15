HDP'li Garo Paylan: Esnafa günlük 33 TL veriliyor, saraya 10 milyon TL harcanıyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan esnaf paketine tepki gösteren HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, söz konusu desteğin günlük 33 TL’ye tekabül ettiğini ve esnafların bu miktarı reddetmesi gerektiğini söyledi. Paylan, "Bunlar saraylarında her gün 10 milyon lira harcama yapıyorlar" dedi.

Paylan Meclis’te basın toplantısı düzenledi. Gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerin esnaflara doğrudan gelir desteği verdiğini anlatan Paylan, “Erdoğan dün esnaflar ile ilgili bir paket açıkladı. Neden bu paketi açıklamak zorunda kaldı biliyor musunuz? Çünkü dokuz aydır esnaflar ‘aç ve açıktayız’ diyorlar. Dokuz aydır esnafların iş yerini kapatan bir iktidar var. Dokuz aydır esnafı iflasa sürükleyen bir iktidar var ancak dokuz aydır esnaflarla ilgili beş kuruş destek vermeyen bir iktidar var” dedi.

“Esnaf borçlandırıldı”

İktidarın çözümü 9 aydır esnafları bankalara yönlendirmede bulduğunu söyleyen Paylan, şöyle devam etti:

“Yaptığımız itirazlar sonucunda iktidar dokuz ay sonra bir adım attı ama maalesef dağ fare doğurdu. Dokuz aydır esnafın dükkanını kapatan, esnafı ciddi boyutlarda borca sokan iktidar bin TL destek verecekmiş. Bu günlük 33 TL’ye denk geliyor. Günde üç öğün olduğu için öğün başına esnafa 11 TL destek verilmiş oluyor. Utanmıyor musunuz ki esnafa bir öğün için 11 TL destek veriyorsunuz. Ben bu bin TL’ye ‘Evet’ diyen AKP-MHP vekillerine diyorum ki, hele siz bin TL ile geçinin de görelim. Cumhurbaşkanına sesleniyorum sen bu bin TL ile geçinebiliyor musun? Geçinin de görelim. Bunlar saraylarında her gün 10 milyon lira harcama yapıyorlar. Günlük 10 milyon lira harcama yapan Erdoğan aylık olarak esnafa bin TL destek veriyor.”