HDP'li Garo Paylan: Esnafa günlük 33 TL veriliyor, saraya 10 milyon TL harcanıyor

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Erdoğan'ın açıkladığı esnaf paketinde neler var?
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle esnafa destek ve kira yardımı paketlerini açıklarken, 1 milyon 200 binden fazla insana 3 ay süreyle ayda bin TL ödeme yapılacağını duyurdu.
"Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan bu kesime 3 ay süreyle ayda 1000 TL destek ödemesi yapacağız. Hibe şeklinde vereceğimiz esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş, servis işletmecisi, pazarcı, lokantacı, kadın erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün işletmecisi gibi kesimler faydalanacak" diyen Erdoğan, bu ödemelerin toplam bedelinin 5 milyar lirayı bulacağını söyledi.
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