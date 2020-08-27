HDP'li Garo Paylan: 500 lira olan bir ton samanın fiyatı 1000 liraya dayandı; dolarla işiniz var mı diyeceksiniz?

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, hayvan üreticilerinin dolar kurunun yükselmesiyle artan saman, yem, ilaç fiyatlarıyla ilgili sıkıntılarını Meclis gündemine taşıdı.

Bu yılın başında 500 TL düzeyinde olan bir ton samanın fiyatının, 1000 TL’ye dayandığını belirten Paylan, ''Hayvan üreticilerinin samanın yanında; yem, ilaç gibi girdileri de yükselen dolar kurlarıyla birlikte hızla yükselmektedir. Hayvan üreticileri bu maliyetleri karşılayamadığı için üretimden kopmaktadır'' dedi.

HDP'li vekil, hayvan üreticilerinin bir yandan döviz kurlarındaki artışla yükselen girdi maliyetleri, diğer yandan ise ithal et ve süt ürünlerinin yol açtığı düşük fiyatlar arasında sıkışıp kaldığını söyledi.

Paylan, artan saman ve yem maliyetlerinin hali hazırda pahalı olan et, süt ve süt ürünleri gibi temel gıdaların fiyatlarını daha da arttırarak tüketiciyi büyük oranda etkileyeceğini ifade etti.

Garo Paylan'ın Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanıtlaması istemiyle sorduğu sorular şöyle:

Tonu 1.000 TL olan samanla, besici nasıl hayvan üretecek?

Dolar yükseldikçe saman ve yem fiyatları yükselirken, hayvan üreticilerine de “dolarla işiniz var mı?” diyebilecek misiniz?

Saman fiyatları yükseldikçe daha da zamlanacak et ve süt ürünlerini vatandaşımız nasıl alacak?

Saman fiyatlarını düşürmek için, yine mi saman ithal edeceksiniz?

Hayvan üreticilerinin girdi maliyetlerini düşürmek için bir planınız var mı?