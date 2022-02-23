HDP'li Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın 1,5 milyon TL’lik Pakistan seyahatini sordu: Diyanet İşleri Başkanı ve 10 kişilik ekip Pakistan’a neden özel jetle gitmiştir?

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, 17 Şubat tarihinde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın 1.5 milyon TL’lik Pakistan seyahatini meclis gündemine taşıdı. Ersoy, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a, "Diyanet İşleri Başkanı ve 10 kişilik ekip Pakistan’a neden özel jetle gitmiştir?" diye sordu.

17 Şubat tarihinde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, resmi temaslarda bulunmak ve Uluslararası İslam Üniversitesi’nde İslamofobi konulu konferans vermek üzere koruma, fotoğrafçının da aralarında olduğu 10 kişilik bir ekip ile Pakistan’a gittiği haberlerini anımsatan Ersoy, "Pahalı, lüks, zırhlı araçların varlığı ile eleştirilen Diyanet İşleri Bakanlığı bu sefer de Pakistan seyahatinde, THY’nin tarifeli uçağını tercih etmek yerine Cumhurbaşkanlığı filosundaki lüks uçaklardan birini kullanarak gereksiz lüks bir harcama yapması ile gündeme gelmiştir. Seyahat, THY ile gidildiğinde 150 bin TL'ye mal olacak iken özel jetle maliyeti 1,5 milyon TL olmuştur. Halk açlık sınırında yaşarken bu şatafat niye?" dedi.

Ersoy, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a şu soruları yöneltti:

"Diyanet İşleri Başkanlığının dışında, Cumhurbaşkanlığı filosundaki lüks uçakları kullanan kişi, kurum, ya da bakanlık söz konusu mudur?"

1.Diyanet İşleri Başkanlığı, Pakistan seyahatini THY ile yapmak yerine, neden bütçeye yük oluşturacak şekilde 1,5 milyon TL’ye yapmıştır?

2.Diyanet İşleri Başkanlığı, yılda kaç kez bu seyahatleri yapmaktadır? Hepsinde özel jet mi kullanmaktadır? Bunların bütçeye yükü nedir?

3.Diyanet İşleri Başkanı ve 10 kişilik ekip Pakistan’a neden özel jetle gitmiştir?

4.Diyanet İşleri Başkanlığının dışında, Cumhurbaşkanlığı filosundaki lüks uçakları kullanan kişi, kurum, ya da bakanlık söz konusu mudur?

5.4000 TL açlık sınırının olduğu ülkede, Diyanet İşleri Başkanlığının 1, 5 milyonluk bir harcama yapması kamu kaynaklarının israfı değil midir?

6.Kamu görevlileri etik davranış ilkeleri ile başvuru usul ve esasları hakkında yönetmeliği; Savurganlıktan Kaçınma Madde 17’de— “Kamu görevlileri, kamu bina ve taşıtları ile diğer kamu malları ve kaynaklarının kullanımında israf ve savurganlıktan kaçınır; mesai süresini, kamu mallarını, kaynaklarını, işgücünü ve imkânlarını kullanırken etkin, verimli ve tutumlu davranırlar” şeklindedir. Buna göre Diyanet İşleri Başkanlığı neden yönetmeliğe uygun hareket etmemiştir?