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Yerine kayyım atanan HDP'li Batman Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Demir gözaltına alındı

21 Temmuz 2020 19:58

İçişleri Bakanlığı'nca hakkında yürütülen 'terör soruşturması' kapsamında görevden alınan ve yerine kayyım atanan eski Batman Belediyesi Eş Başkanı HDP'li Mehmet Demir, gözaltına alındı. 

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'terör soruşturması' kapsamında 23 Mart günü gözaltına alındıktan sonra İçişleri Bakanlığı'nca görevinden alınan eski Batman Belediyesi Başkanı HPD'li Mehmet Demir, bugün akşam saatlerinde yeniden gözaltına alındı.

Batman Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Demir'in sorgu işleminin devam ettiği öğrenildi. (DHA)

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