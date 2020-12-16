HDP'li Ali Kenanoğlu: Bir vesayet kurumu olan Diyanet kapatılmalıdır

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2021 yılı bütçe görüşmeleri sırasında söz alan HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “dini vesayet altına almak ve toplumu Din üzerinden kontrol etmek” amacıyla kurulmuş olduğunu belirterek kapatılması gerektiğini ifade etti.

HDP’li Kenanoğlu şunları kaydetti:

Diyanet İşleri Başkanlığı “Dini vesayet altına almak ve toplumu Din üzerinden kontrol etmek” amacıyla kurulmuş ve kuruluşundan bu tarafa da İktidarların siyasetlerine bağlı salladığı kılıçla, verdiği fetvalarıyla bunu yeterince ispat etmiştir.

Cumhuriyetin kuruluşundan bu tarafa İktidarlar değişse de değişmeyen bir Diyanet gerçeği vardır ki bu da Hanefi İslam inancın mensupları dışında yer alan inançlara ve inanç mensuplarına yönelik uyguladığı asimilasyon politikalarıdır.

Bir taraftan Dinde zorlama yok derken diğer taraftan da Alevi köylerine cami politikaları, Hanefi Müslüman köylerde Din görevlisi açığı varken onları görmemezlikten gelip Camide değil Cemevinde İbadet eden Alevi köylerine din görevlisi atamayı önceliğine alan Diyaneti biz iyi biliyoruz.

Yer yüzü sofralarıyla kamuoyunun tanıdığı Anti kapitalist Müslümanların çıkışı, söylemleri ve pratikleri de Diyanetin foyasının o mahalleden de ortaya dökmüştür.

Siyasal İslamcıların atası olan Emevi İslamının günümüzdeki temsilcisi olan Diyanet topluma yüktür, israf ve vesayet kurumudur.

Kapatılması ve Dinin özgürleştirilmesi herkesin en başta da Hanefi Müslümanların hayrına olacaktır.