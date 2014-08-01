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HDP konvoyuna Gaziantep'te ateş açıldı

Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın Gaziantep’teki mitinginin ardından konvoy oluşturan partililere, kimliği belirsiz kişilerce tüfekle ateş açıldı

01 Ağustos 2014 22:17

Cumhurbaşkanı adayı ve HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Gaziantep’teki mitinginin ardından araçlarıyla konvoy oluşturan partililere, kimliği belirsiz kişilerce tüfekle ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 3 kişi, hafif yaralandı. 2 saldırgan olay yerinden kaçtı.

Şoför Ali Caddesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Selahattin Demirtaş’ın mitinginin ardından HDP Şehitkamil İlçe binasına araçlarıyla konvoy şeklinde gidenlere, kimliği belirsiz iki kişi tarafından av tüfeğiyle ateş açıldı.

Tüfekten çıkan saçmalar, konvoyda bulunan Mahmut Erkan ve Mahmut Altundağ ile yoldan geçen Zeliha Özsan’a isabet etti, saldırganlar ise kaçtı.

Saldırı ihbarının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polislerin çevre güvenliğini aldığı olay yerindeki yaralılardan Zeliha Özsan 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne, Mahmut Erkan ve Mahmut Altundağ ise Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavilerine başlanılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olay yerindeki güvenlik ve mobese kameralarını inceleyerek, görgü tanıklarının ifadesine başvuran polisler, ise kimliği belirlendiği öğrenilen 2 saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

 

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