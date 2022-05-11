HDP Kongresi için hazırlıklar başladı; "Biz varız, buradayız, bir yere gitmiyoruz"

Hakkında kapatma davası süren Halkların Demokratik Partisi (HDP) daha önce ertelediği büyük kongreyi önümüzdeki aylarda yapma kararı aldı. HDP’nin 5. Olağan Büyük Kongresi’nin haziran sonu, temmuz başında yapılması planlanıyor. Hazırlıklar başladı, kapatma davasının gölgesinde yapılacak kongrenin mesajının, “Biz varız, buradayız, bir yere gitmiyoruz" olması bekleniyor.

Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’nın haberine göre, kongre öncesi parti politikalarının belirlenmesi açısından önem taşıyan bölge konferanslarına başlandı. "Büyük Mücadele Büyük Direniş" sloganıyla yapılan konferansların Karadeniz ve İç Anadolu ayağı tamamlandı. Önümüzdeki günlerde de diğer bölge konferansları yapılacak. "Yaşanan yoğun saldırılara karşı HDP’nin güçlenme, örgütlenme ve geleceğe hazırlanma süreci"nde neler yapılabileceğinin ele alındığı konferanslarda ortaya çıkan sonuçlar genel merkeze iletilecek.

Büyük kongrenin teknik hazırlıkları kapsamında ise çalışmalar devam ediyor. Kongrenin 2020 yılında olduğu gibi yine Ankara Spor Salonu’nda yapılması planlanıyor. Kongre tarihi için salonun durumuna göre 26 Haziran ya da 3 Temmuz konuşuluyor.

Kongrede Parti Meclisi üyelerinde geçmiş kongrelerde olduğu gibi yüzde 50-60’ı bulan bir değişim yaşanması bekleniyor. Ancak eş genel başkanların durumu henüz belli değil. Bu konunun Mutabakat Komisyonu’nda ele alınacağı, ancak şu ana kadar bu konuda herhangi bir görüşme yapılmadığı ifade ediliyor. Parti kulislerine göre iki eş genel başkanın görevlerine devam etmesi sürpriz olmayacak.