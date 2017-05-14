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HDP: Kongre ile yeni bir çıkış yapacağız

"HDP'yi boşa çıkarmak isteyen yaklaşıma cevap olacak"

14 Mayıs 2017 00:26

 HDP’nin 20 Mayıs’ta Ankara’da yapacağı kongreye ilişkin konuşan HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Dilan Dirayet Taşdemir, “20 Mayıs’ta yapılacak olan kongre yeni bir çıkış kongresi olacak” dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliği ve parti üyeliğinin düşürülmesi nedeniyle HDP, 20 Mayıs’ta zorunlu kongreye gidiyor. Ankara Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleşecek olan kongrede, referandum sonuçlarıyla birlikte Türkiye’nin siyasi olarak girdiği yeni evre ve bundan sonra yaşanabilecek olası gelişmeler ele alınacak. HPD'li yetkililer, kongrenin sürece cevap olabilecek nitelikte olacağını söylüyor. 

dihaber'de yer alan habere göre, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan HDP Kadın Meclisi Sözcüsü ve Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir, 20 Mayıs’ta yapılacak olan kongrenin, yeni bir çıkış kongresi olacağını söyledi.

"Yeni hamle yapacağız"


Yeni dönemde açığa çıkan toplumsal muhalefeti ve siyaseti örgütleme mücadelesi üzerinden güçlü ve örgütlü bir şekilde kongreye gideceklerini aktaran Taşdemir, “HDP’ye yönelimin bu denli yoğun olduğu bir süreçte kongreye gidiyoruz. Bu saldırı konsepti karşısında yeni bir hamle yapacağız. Bu kongre için yeni bir çıkış yapma kongresi ve HDP’nin bir kadın partisi olduğuna yönelik örgütlenme kongresidir diyebiliriz” şeklinde konuştu.

"HDP'yi boşa çıkarmak isteyen yaklaşıma cevap olacak"

20 Mayıs’ta yapılacak olan kongrenin rutin bir kongre çalışması olmadığına dikkat çeken Taşdemir, 7 Haziran seçimleri ile birlikte Türkiye ile bölge illerinde “çöktürme planı“ kapsamında ciddi tasfiye süreçlerinin başladığını belirterek şöyle devam etti: "Özellikle Eş Genel Başkanlarımız ile Milletvekillerimiz tutuklandı. Yine binlerce parti çalışanımız ve aktivistimiz gözaltına alındı.” Söz konusu kongrenin geçmiş dönem kongrelerden farklılık arz ettiğini belirten Taşdemir, “Bu kongre, HDP’yi yok etmeye çalışanlara bir cevap olacak” dedi. 

Taşdemir, kadınların “sözsüz, öncülüksüz ve önderliksiz” bırakılmak istendiklerini kaydederek, “O açıdan biz bu kongreye giderken, tüm bu hassasiyetlerin farkında olarak, gideceğiz. Bu bir mücadele hareketidir. Mücadeleyi devam ettireceğimizin kongresidir” ifadelerini kullandı. Taşdemir, son olarak şu ifadelerde bulundu: “Sonuç alıcı, kararlı ve yeni dönem için belirleyici bir kongre olacağını düşünüyorum.”

 

 

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