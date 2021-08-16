HDP kapatma davasında ek süre istedi

HDP, kapatma davasında Anayasa Mahkemesi'nden ek süre başvurusunda bulundu.
Yüksek mahkeme olumlu yanıt verirse 60 günlük savunma süresi 90 güne çıkacak.
HDP Hukuk Komisyonu, 11 Ağustos'ta AYM'ye başvurarak savunma için ek süre talebinde bulundu. Partiye savunma için verilen 60 günlük süre 7 Eylül'de dolacak.
AYM'nin ek süre talebini reddetmesi halinde, HDP ilk savunmasını 7 Eylül'de verecek.843 sayfalık ikinci iddianamede, 451 partili hakkında siyasi yasak istenmişti. 69 partilinin söz ve eylemleri, HDP'nin temelli kapatılması istemindeki "suçların odağı" olmasına gerekçe olarak gösterilmişti.