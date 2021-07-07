HDP, kapatma davası savunma hazırlıklarına başladı

HDP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan kapatma iddianamesine karşı hukukçu milletvekili ve parti yöneticilerinden oluşan savunma grubu ile çalışmalarını sürdürüyor. İddianamenin kendilerine ulaşmaması nedeniyle resmi savunma sürecinin başlamadığını kaydeden hukukçu kadrolar, iletildiği andan itibaren iddianamede yazan her suçlamaya tek tek cevap verileceğini kaydetti.

Yargıtay’ın hazırladığı 843 sayfalık iddianamenin yarısından fazlasının siyasi yasak istenen kişilerin isimlerinden ve bilgilerinden oluştuğuna yönelik bilginin kendilerine ulaştığını fakat diğer iddialar konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını kaydeden parti yönetimi de savunma grubu ile yakın temas halinde olası iddiaları değerlendiriyor.

İspanya örneği

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, savunma grubunun çalışmaları hakkında edinilen bilgiye göre Yargıtay’ın parti kapatmayı meşru göstermek için öne sürdüğü iddialar arasında yer alan, “İspanya’daki Batasuna parti kapatma kararı”na karşı Demokratik Toplum Partisi (DTP) süreci hatırlatılacak. 2007 yılında DTP hakkında hazırlanan kapatma iddianamesinde de İspanya örneğinin yer aldığını vurgulayacak savunma grubu, o dönem partinin fiili olarak kapatılması talebinin reddedildiğini hatırlatacak ve bu kararın emsal olması gerektiğini ifade edecek. Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana kapatılan parti sayısının beşi geçmediğini de kaydedecek savunma grubu, buna karşılık Türkiye'de son 30 yılda 20'den fazla parti hakkında dava açıldığına ve büyük bir bölümünün kapatıldığına da dikkati çekecek.

"FETÖ tarzı iddianame"

Yargıtay’ın HDP hakkında hazırladığı ilk iddianamede yer alan bilgiler üzerinden çalışmalarını yürüten savunma grubu, FETÖ’cü savcılar tarafından hazırlanan iddianameleri de hatırlatacak. Birbirinden bağımsız ve ilgisiz çok sayıda iddianın iddianamede yer aldığı bilgisinin kendilerine ulaştığını anlatan savunma grubu üyesi milletvekilleri ve avukatlar, bunun bir FETÖ tarzı olduğunu, amaçlananın ise HDP’nin etkin savunma yapmasının önüne geçmek olduğunu kaydetti.

Ön çalışmasını sürdüren HDP, hiçbir iddianın yanıtsız kalmaması için de kendisine verilecek bir aylık süreyi sonuna kadar kullanacak. Her ihtimale karşı ek süre talebinin de hazırlandığı dile getirildi.