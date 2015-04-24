HDP İzmir'de iddialı!

HDP İzmir milletvekili adayları, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu makamında ziyaret etti.

HDP İzmir 1. Bölge 1'inci sıra milletvekili adayı Ertuğrul Kürkçü, ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye'nin değişimi konusunda İzmirlilerin üzerine düşen rolü iyi kavradığını söyledi. Kürkçü, 3. kez İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Aziz Kocaoğlu'na "Bu seçimlerde ileri doğru bir adım atarsak sizi koltuğunuzdan edebilir miyiz?" diye sordu.



Kentteki seçim atmosferini iyi bulduğunu belirten Kürkçü'nünü sorusu üzerine, 3. kez İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Kocaoğlu da kararın İzmirlilere ait olduğunu vurgulayarak, "Taht bizim değil, emanetçiyiz. Bakalım, daha 4 yıl var. Büyükşehir belediye başkanlığı yorucu bir iş. Ben seçimlere 6 ay kala karar veriyorum. Her aday kazanmak için yarışıyor. Parlamentoya girmek isteyen tüm milletvekili adaylarına başarılar diliyorum" yanıtını verdi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yarışacağı İzmir 2. bölge HDP'li milletvekili adayları Zeki Gül, Müslüm Doğan ve Eylem Yıldız'ın da bulunduğu ziyaret, daha sonra basına kapalı gerçekleştirildi.