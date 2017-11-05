HDP İzmir 2'nci olağan kongresini yaptı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl Örgütü, 2\'nci olağan kongresini Kültürpark Göl Gazinosu\'nda tek listeyle gerçekleştirdi. Kongreye katılan İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, \"Partimiz herhangi bir biçimde maceracılığın bir parçası olmayacak. Demokratik siyasi çizgisinde devam edecek\" dedi.

HDP İzmir İl Örgütü 2\'nci olağan kongresini Kültürpark Göl Gazinosu\'nda gerçekleştirdi. Kongreye HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, İzmir milletvekilleri Ertuğrul Kürkçü ve Müslüm Doğan ve çok sayıda partili katıldı. Kongrede seçime Çerkez Aydemir tek listeyle girdi. Kongreye katılan İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, darbe girişimi ardından il ve ilçe örgütlerinin başarılı çalışmalar yaptığını belirterek, şunları söyledi:

\"Bugün ikinci olağan kongremizi güçlü bir katılımla yapıyoruz. AKP\'nin OHAL silahını kongremize karşı kullanmasıyla daha geniş bir yer bulmakta güçlük çektik. Bizim için sorun değil. Kongremiz çok güçlü bir biçimde devam ediyor. Özellikle geçtiğimiz dönem il eş başkanlarımız için zor bir dönemdi. \'Siyasi Soykırım Operasyonları\' dediğimiz, meclisteki arkadaşlarımıza, il ilçe örgütlerimize karşı çok büyük bir tutuklama kampanyası vardı. Bu darbe sonrası dönemde il örgütlerimiz başarılı yönetim sergiledi. Partiyi bugünlere taşıdılar. Türkiye\'nin siyasi geleceği bakımından önemli gelişmeler var. Birincisi; yerel seçimler, ikincisi; siyasi düzenin kendisini belirleyecek seçim. Partimizin bu süreçte parlamentoda vekillerimizin etrafının güçlü bir şekilde tahkim etmesini bekliyoruz. İzmir, bu bakımdan önemli. Tayyip Erdoğan rejimi son bulmadıkça ülkede savaş ve faşizm döneminin süre gideceğini gözlüyoruz. O nedenle partimize hem güçlü bir barış hareketi, hem de güçlü bir demokrasi hareketi olarak inşaa edeceğiz. Sadece partiler düzeyinde değil, topluluklar düzeyinde de kadınlar, gençler Aleviler, demokrat Müslümanlar ve ekolojik mücadele yürütenlerle partimiz işbirliği içinde olacak. Asla şunu yapmayacağız; Partimiz herhangi bir biçimde maceracılığın bir parçası olmayacak. Demokratik siyasi çizgisinde devam edecek. İkincisi de bunu yaparken AKP\'nin emir ve buyruklarıyla yönetilen bir parti olmayacak. HDP\'nin siyasi desteği en son yapılan 1 Kasım\'dan bu yana 1 puandan fazla artmış durumda. Türk siyasetinde işgal ettiğimiz yeri sağlamlaştırarak devam edeceğiz. Her türü siyasi denklemin vazgeçilmez bir parçası olarak siyasi mücadelemizi sürdüreceğiz. Ant içtik Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve tutuklu vekillerin serbest bırakılmasını sağlayacağız. Aynı mücadeleyi CHP milletvekili Enis Berberoğlu ve bundan sonra tutuklanan vekiller içinde vereceğiz. Özgürlük mücadelemiz devam edecek.\"

Konuşmaların ardından oy verme işlemine geçildi

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