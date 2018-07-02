HDP İstanbul Milletvekili Piroğlu: Devletin kendisi engelliye engel

24 Haziran'daki baskın seçimlerde İstanbul 1. Bölgeden HDP Milletvekili seçilen Musa Piroğlu, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek mazbatasını aldı. Piroğlu, adliyenin engellilere göre düzenlememesini eleştirdi.

Geçirdiği iş kazası sonucu iki bacağını da kullanamadığı için tekerlekli sandalyeyle yaşamak zorunda kalan Piroğlu, Twitter'da "Burası mazbata almak için geldiğimiz Çağlayan adliyesi konferans salonu girişi. Merdiven var, asansör yok devletin kendisi engelliye engel" paylaşımında bulundu.