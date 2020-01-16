HDP İstanbul İl binası önünde ateş açan saldırgan iki gün boyunca keşif yapmış

HDP İstanbul İl Örgütü önünde havaya ateş açan Mehmet Salih Kıstak adlı saldırganın iki gün boyunca parti binasına geldiği ve ısrarla il eş başkanla görüşmek istediği belirtildi.

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) İstanbul Beyoğlu’ndaki il binasına dün silahlı saldırı düzenlenmişti. Saat 15:00 sularında bina önüne giden ve isminin Mehmet Salih Kıstak olduğu öğrenilen kişi önce havaya 7 el ateş etmiş, ardından HDP ile aynı sokakta bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gitmişti. HDP’nin şikâyetçi olduğu saldırgan İl Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltında tutuluyor. HDP çalışanları, saldırganın iki gün öncesinde içinde Kur’an ve Türk bayrağı olan bir kutuyla parti binasına gelip, ısrarla il eş başkanıyla görüşmek istediğini anlattı.

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Mezopotamya Ajansı’ndan Ferhat Çelik’in haberine göre, saldırganın pazartesi günü il binasına geldiğini söyleyen HDP’li Sultan Abul, “Saldırgan buraya geldi ve il başkanlarını görmek istediğini söyledi. Ben de toplantıda olduklarını söyledim. Bana toplantının ne zaman biteceğini söyledi. Ben de belli olmadığını söyledim. Salona buyur ettim. Geldi oturdu, çay verdim, çayını içti. Bana çayın güzel olduğunu ama kahve de istediğini söyledi. Ben de kahve yaptım verdim. Onu da içti. Israrla başkanı görmek istediğini söyledi. Elinde bir kutu vardı ve içinde bayrak ve Kur’an olduğunu, onu başkanlara getirdiğini söyledi. Yaklaşık iki saat oturdu. İlk başta onunla Kürtçe konuştum. Ama bana Kürtçe bilmediğini Türk olduğunu ve AKP’li olduğunu söyledi. Ben de ‘İster AKP’li ister CHP’li ister HDP’li bizim için fark etmez’ dedim. Ardından yukarı çıkarak arkadaşlara böyle birinin geldiğini söyledim. Onlar da geldiler onu yukarı çıkardılar. Bugün geldi silah sıktı ama sanki hiçbir şey yapmamış gibi elini kolunu sallayarak çekip gitti. Bize yakın karakol var. Karakolun oraya kadar da gitti. Kimse ne yaptın diye söylemedi. Arkadaşımız gitti polislere durumu anlattı, tutun dedi. Öyle gözaltına alındı” dedi.

Kayseri'den geldiğini söylemiş

Pazartesi günü Sultan Abul’un şüpheli şahsın parti binasına geldiği bilgisini verdiği parti yöneticilerinden Mehmet Tayyip Aslan ise aşağıya inip gelen şahısla görüştüklerini söyledi. Şahsın “Kayseri’den geldim” dediğini aktaran Aslan, “Saldırgan daha önce başkalarıyla HDP hakkında konuştuğunu onların ‘HDP’ye bir parça girersin bin parça çıkarsın’ dediklerini söyledi. Biz de HDP’nin böyle olmadığını, HDP’nin tüm Türkiye’de yaşayan halkların sesi olma iddiasında olduğunu söyledik. Şahsa çay ikram ettik, çay içerken o esnada bir poşetin içerisinde bir kutuyu gösterdi. Kutunun içerisinde bir tane Kuran-ı Kerim bir tane de Türk bayrağı vardı ve bize getirdiğini söyledi. Biz de ‘Sen bize getirdiysen biz de senin hediyeni kabul ediyoruz’ dedik ve teşekkür ettik. Kendisine ne bayrakla ne de Kuran-ı Kerim’le herhangi bir sorunumuzun olmadığını söyledik. Sohbetimizde genellikle bizi polemiğe çekmeye çalışıyordu. Biz de bizim siyasi bir parti olduğumuzu, bizim Türkiye’de ne Kürdü, ne Türkü, ne Çerkezi ne de Alevisiyle bir derdimizin olmadığını, toplumsal bir yapıya sahip olduğumuzu, toplumun her kesimini temsil eden ve Türkiye’nin sesi olmaya çalıştığımızı vurguladık” diye belirtti.

"Israrla eş başkanlarla görüşmek istiyordu"

Şahsın ısrarla il eş başkanlarıyla görüşmek istediğini dile getiren Aslan, “Başkanlarımızın toplantıda olduğunu belirttik. 2 saate yakın oturdu. Şahsı yolcu ederken bize teşekkür etti. ‘Sizin böyle olduğunuzu bilmiyordum. Sizi böyle anlatmıyorlardı’ dedi. Biz de HDP’nin kendisine yanlış anlatıldığını ifade ettik. Ondan sonra çekip gitti. Arkadaşlarımız salı günü şahsın tekrar çay içmeye geldiğini söylüyor. Bu şansın karanlık güçler tarafından bu eylemi gerçekleştirmek için gönderildiğini ve hazırlıklı geldiğini gösteriyor. Ama bize Kayseri’den geldiğini söylüyor. Kayseri’den gelse bile bunun bilinçli bir eylem olduğunu, Türkiye halklarını ve HDP kitlesini birbirine karşı getirmeye çaba gösteren anlayışın, bir zihniyetin sonucunu olduğunu söyledik” dedi.

"Bir iktidar planı olduğunu biliyoruz"

Partilerine dönük daha önce buna benzer provokasyonların çokça yaşandığını hatırlatan HDP İl Eş Başkanı Erdal Avcı, bunlar sonucunda yaşamını yitirenlerin olduğunu söyledi. Bu provokasyonların bireysel olmadığını, bir devlet politikası olduğunu dile getiren Avcı, şunları söyledi:

“Bu saldırının da iktidarın muhalefeti bastırmak için belirli çevreler tarafından hazırlanan bir plan olduğunu biliyoruz. Bu saldırı bizleri yıldırmak, partimiz üyeleri ve çalışanları üzerinde bir korku yaratmak ve onları caydırmak için yapılmıştır. Öteden beri uygulanan bir politika sonuç vermeyecektir. Bunlar faydasız, nafile ve ülkenin sürekli gerilmesine, şiddet ortamından kurtulmamasına dönük çok kirli bir savaş politikasıdır.

Bu saldırı aynı zamanda son dönemlerde iktidarın ve yetkililerin partimizi sürekli hedef haline getirmesinden kaynaklanan bir saldırıdır. Siyasi iktidarın partimizi hedef haline getirmesi aslında bizim çok doğru yolda olduğumuzu, doğru sözler söylediğimizi, doğru politikalar ürettiğimizin de bir kanıtıdır. Çünkü meyve veren ağaç taşlanıyor.

Saldırıyla bizi durdurmaya çalışıyorlar ama bizler bütün çalışmalarımıza ara vermeden sürdüreceğiz. Bu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bu tip saldırıların bizi çalışmalarımızdan caydıracak ne gücü var ne de bizim buna niyetimiz var.“