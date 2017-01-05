HDP İstanbul Eş Başkanları tutuklandı

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) gözaltına alınan İstanbul Eş Başkanları Doğan Erbaş ve Aysel Güzel'in de aralarında olduğu, partinin il yönetiminden 9 kişi tutuklandı.

Doğan Haber Ajansı (DHA), geçen ay gözaltına alınan HDP'nin İstanbul il yöneticilerinin, savcılık sorgulamasının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandıklarını açıkladı.

HDP'nin İstanbul'daki il yönetiminden, Doğan Erbaş ile Aysel Güzel'in de aralarında bulunduğu 32 kişi geçen ay gözaltına alınmıştı.

DHA, ifadesi alınan 11 HDP il yöneticisinden 9'unun tutuklandığını, diğer iki partilinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirtti.

Kasım ve Aralık aylarında düzenlenen operasyonlarla HDP Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında olduğu 12 milletvekili tutuklanarak cezaevine konmuştu.