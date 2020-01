HDP: IŞİD'in başını okşayan Ankara'daki yöneticiler bu katliamın suç ortağıdır!

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'nde meydana gelen saldırıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Demirtaş, "En önemli konu, artık halkımız kendi güvenliğini almak durumunda.Tüm il ve ilçe teşkilatlarımız kendi güvenlik tedbirlerini almalıdırlar" dedi. HDP'de yaptığı yazılı açıklamada, "IŞİD'in başını okşayan Ankara'daki yöneticiler bu barbarlığın suç ortağıdırlar" ifadelerini kullandı.

Demirtaş, Med Nuce kanalında Suruç'ta gerçekleşen patlamayla ilgili açıklama yaptı.

İşte Demirtaş'ın sözleri:

''En önemli konu, artık halkımız kendi güvenliğini almak durumunda.Tüm il ve ilçe teşkilatlarımız kendi güvenlik tedbirlerini almalıdırlar. Bakın iddia ediyorum Suruç'ta açıklama yapacak gençlerin tamamı kayıt altındadırlar. Orada kimler var Emniyet biliyordur. Kimse kimseyi kandırmasın. Devlet oraya kim gelecek kim gidecek biliyor. Böyle günler çok önemlidir. Herkes dayanışma içinde olmalıdır. Biz yarın MYK'da tüm gelişmeleri değerlendireceğiz. Halkımızı da bilgilendireceğiz.''

HDP Eş başkanlarından açıklama: Suruç katliamını lanetliyoruz

HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, Suruç'taki patlamayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

''Suruç Katliamını lanetliyoruz'' başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Bugün Suruç'ta meydana gelen insanlık dışı, alçakça saldırıyı lanetliyor, saldırıda yaşamını yitiren bütün arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, halkımız ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileklerimizi iletiyoruz. Yaralanan arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz.

'Dayanışmadan vazgeçin' mesajıdır

Bugün Suruç’ta bir kez daha, insanlık onurunu yitirmiş barbarlık ve tecavüz ordusunun neler yapabileceğine tanıklık ettik. Özellikle de Rojava Devrimi'nin hemen yıl dönümü sonrasında ve Kobanê ile dayanışmak için yola çıkmış Türkiyeli devrimcilerin hedef alınması, Kobanê etrafındaki enternasyonal dayanışmanın kırılması çabasıdır. Bu, halklarımıza, Kobanê etrafındaki devrimci dayanışma ruhuyla kenetlenen yiğit insanlara “Bu dayanışmadan vazgeçin”mesajıdır.

‘IŞİD ve benzeri tecavüz ordularının...’

IŞİD ve benzeri tecavüz ordularının destek aldığı bütün ülkeler ve rejimleri bu barbarlığın ortağıdırlar. IŞİD'e karşı sus pus olanlar, sesini bile yükseltmeye cesaret edemeyenler, HDP'ye bile her gün tehdit savurup IŞİD'in başını okşayan Ankara'daki yöneticiler bu barbarlığın suç ortağıdırlar.

‘Daha fazla dayanışma içinde olma zamanı’

Bizler HDP olarak, bütün Türkiye toplumunun şunu net olarak bilmesini istiyoruz: Bizler, demokrasi, adalet ve barış ilkelerimizi hayata geçirme konusunda kararlıyız. Bu ilkeleri her koşul altında savunmaya devam edeceğiz. Bu ilkeleri hayata geçirmek için IŞİD ve benzeri zihniyetlere karşı daha fazla yan yana durmak, daha fazla dayanışma içinde olma zamanıdır. Bu tecavüz ordusunu kaypak Hükümet politikaları değil, halkların dayanışması durduracaktır. Biz herkesi, Edirne’den Hakkari’ye kadar bütün yurttaşlarımız ve kardeşlerimizi IŞİD ve türevlerine karşı, Türkiye'de IŞİD zihniyetini savunan ve temsil edenlere karşı, IŞİD'e sessiz kalarak ya da doğrudan destek sunarak büyütenlere karşı barış bloğunda bir araya gelmeye çağırıyoruz.

Geçiçi hükümet, yurttaşlarımızın can ve mal güvenliği tedbirlerini almak için, her türlü sorumluluğunu yerine getirmekle mükelleftir. PYD'ye karşı, orduyu ve on binlerce askeri sınıra yığarak sözde güvenlik tedbiri alan hükümet, Suruç'ta elini kolunu sallayarak bomba patlatanların siyasi olarak hesabını vermek zorundadır. Her türlü istihbarat ve güvenlik açığından şu andaki hükümet sorumludur.

‘Özel olarak güvenliği sağlanan yerler’

Ancak, halkımız, siyasi kurumlarımız, sivil toplum örgütleri, belediyeler, meslek örgütleri gibi bütün toplumsal yapılar kendi güvenlik tedbirlerini de geliştirmelidir. Parti binalarımıza giriş çıkışlar, toplu eylem ve etkinliklerin yapıldığı yerler mutlaka özel olarak güvenliği sağlanan yerler haline getirilmelidir. IŞİD tecavüzcülerinin kurumlarımıza, halkımıza bu kadar rahatça ve pervasızca saldırmasının önüne geçecek tedbirler geliştirilmelidir. Yarın yapılacak MYK toplantımızda bu konu özel olarak ele alınacaktır. Ayrıca önümüzdeki dönem siyasi sürece dair kapsamlı değerlendirme ve planlamalar yapılacaktır. Suruç katliamı karşısında Türkiye'de demokrasi, adalet ve barış ilkeleri etrafında dayanışma ruhuyla bir arada durmak isteyen ve bu tür saldırılara karşı birlikte neler yapabileceğimizi tartışmak isteyen bütün siyasi parti hareket ve gruplarla ortaklaşmaya hazır olduğumuz ifade etmek istiyoruz.

Bir kez daha, yaşamını yitiren bütün yoldaşlarımıza, kardeşlerimize Allah'tan rahmet, halklarımıza ve ailelerine başsağlığı diliyoruz.''