HDP: İnsanlığın barışa ihtiyacı var

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, insanlığın barışa ihtiyacı olduğunu belirterek, "Özgürlük ve barış mücadelesini yükselteceğiz. Bugün insanlığın barışa ihtiyacı var" dedi.

DTK, HDP, DBP ve sivil toplum örgütlerinin Diyarbakır İstasyon Meydanı’nda düzenlediği 1 Eylül Dünya Barış mitingine binlerce kişi katıldı.

Gazeteduvar'dan Vecdi Erbay'ın haberine göre, açılış konuşmalarının ardından kitleye seslenen DTK Eş Başkanı Berdan Öztürk, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın yıllardır avukatları ve ailesiyle görüştürülmediğini söyledi. Öztürk, “Öcalan’ın üzerindeki tecridin nedeni fikirleridir. Öcalan üzerindeki tecrit tüm Kürt halkının üzerindeki tecrittir” dedi.

“1 Eylül Dünya Barış Günü ilan edildiğinden bu yana hala savaş var” diyen DTK Eş Başkanı Berdan Öztürk, “Emperyal güçler Orta Doğu’da kan emiyorlar adeta. Egemenlerin hiçbir barış, özgürlük projeleri yoktur. Bu iktidarın Kürt, Türk, Laz, Çerkez halklarına verecek bir şeyi yok. Sadece kendi iktidarını güçlendirmek, egemen olmak, baskılamak amacındadır. Kürt sorunu silahla çözülmez.” diye konuştu.

Temelli: İnsanlığın barışa ihtiyacı var

Öztürk’ten sonra konuşan HDP Eş Başkanı Sezai Temelli, “Sizler Türkiye ve Orta Doğu halklarının umudusunuz. Faşizme karşı omuz omuzayız. Özgürlük ve barış mücadelesini yükselteceğiz. Faşizme karşı direnişimiz devam ediyor. Savaşlar olmasın diye, yıkımlar olmasın diye barış günü kutlanıyor. Bugün insanlığın barışa ihtiyacı var. Bu yıkımı tecrit ile başlattılar” dedi.

Açılım sürecinin bitişine değinen Temelli, “Öcalan’ın büyük çaba ile var ettiği ve partimizin bin bir emekle değer verdiği barış masanı devirdiler. Müzakere boyunca nasıl bir ortamın geliştiğini bu toprak gördü. Öcalan avukatları ve ailesi ile görüşemiyor. Bu tecrit Kürt halının değerlerine saldırıdır. Bir an önce tecride son verilmelidir” ifadelerini kullandı.

HDP milletvekilleri ve üyelerinin cezaevinde olduğunu söyleyen Temelli, “Bugün binlerce arkadaşımız cezaevinde. Bu haksız hukuksuz iktidarın girdabında suçsuz yere cezaevinde. Onlar özgür oluncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Bu ülkeyi her geçen gün sorun yumağına sürüklüyorlar” diyen Sezai Temelli, şöyle devam etti:

“Ekonomik kriz için dış güçleri neden yapıyorlar. Sen değil miydin o dış güçlerle kol kola giren? Bu ekonomik durumu halkların başına bela eden sen değil miydin? Bunun nedeni Erdoğan rejimi. Bunu sen de biliyorsun. Ülkede ne kadar yer varsa özelleştirdiniz. Bu borçları kim aldıysa bununda fedakarlığı da o yapacak. Bu borçları biz ödemeyeceğiz. Halkın kaynaklarını nasıl çarçur ettiysen krizin faturasını da onlar ödeyecekler. Buna karşı sesimizi yükselteceğiz. Özelleştirmelerden nasıl ortaya çıktığı Telekom’dan belli. Alan şirket Telekom’u soydu gitti. Buranın yönetiminde olan kişi Cumhurbaşkanı yardımcılığı yapıyor. En büyük kaynak israfına savaş ekonomisi ile yaptılar. Bunu meşrulaştırmak için Kürt halkına savaş ilan ettiler. Onlar bizi ayrıştırsa da barış diyeceğiz. Eğitime sağlığa bütçe diyeceğiz. Bunun bizden alınmasına izin vermeyeceğiz.”