HDP: İnsanların ölmesini durduracak bir siyaseti geliştirmeliyiz

HDP Kars Milletvekili ve Sözcüsü Ayhan Bilgen, Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Bilgen, “Ya bu bombaların patlamasını, insanların ölmesini durduracak bir siyaseti geliştireceğiz. Ya da her gün birileri bunun bedelini ödemeye devam edecek" dedi.

HDP Kars Milletvekili ve Sözcüsü Ayhan Bilgen, İnsan Hakları Derneği Adana Şubesi tarafından düzenlenen “OHAL'de İnsan Hakları” konulu panele katıldı.



Bilgen, "Elbette ki bizim açımızdan fail kim olursa olsun, arkasında kim olursa olsun ölenler hangi kimlikten olurlarsa olsun önümüzde net 2 tercih var. Ya bu bombaların patlamasını, insanların ölmesini durduracak bir siyaseti geliştireceğiz. Ya da her gün birileri bunun bedelini ödemeye devam edecek" dedi.



Partilerine yönelik baskı ve linç kampanyalarına da değinen Bilgen, şöyle devam etti:



"Oysa bu patlamalar olduğunda diğer partilerden çok daha hızlı bir biçimde yazılı açıklamamızı yapıyoruz. Bulduğumuz ilk fırsatta sözlü olarak yaklaşımımızı, tavrımızı sergiliyoruz. Ama bu bile birilerini memnun etmeye yetmiyor. Bu bile onların hazırladığı bildirilere mutlaka imza atmanız gerektiği ya da onların kelimeleri ile onların kavramlarıyla bu durumu tarif etmek zorunda olduğumuz terörün baskısını ortadan kaldırmaya yetmiyor."