HDP İmralı Heyeti: Yeni anayasada HDP dışlanıyor; “Öcalan'la görüşülüyor” iddiası yalan

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İmralı Heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşüldüğü iddialarını yalanlarken hükümetin sadece CHP ve MHP liderleriyle yeni anayasa konusunda görüştüğünü hatırlatarak “Yeni anayasa HDP dışlanıyor” dedi.

HDP Genel Merkezi’nde yapılan basın toplantısında Heyet Sözcüsü Sırrı Süreyya Önder, Antep'te katledilenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Heyetin yaptığı açıklamalardan satırbaşları şöyle:

Öcalan neyi işaret ettiyse o oldu. Dolmabahçe mutabakatının boşa çıkartılması ve nitelikli müzakereye geçme arifesinde devreye sokulan darbe mekaniği meseleyi bugüne kadar getirdi. Yaşanan katliamlar darbe girişimine zemin hazırlandığının göstergesiydi. HDP’nin darbe sürecinin ardından dışarıda bırakılması bir halka "biz tek tipçi söylemlerimize devam edeceğiz" mesajı vermek içindi.

Hükümet sözcüsü, başımıza ne geldiyse Suriye politikasından dolayı geldi, diyor. İnsanın günaydın demesi geliyor. Sayın Öcalan, ülkede Kürtlerle barış, bölgede de Kürtlerle ittifak temelinde Misak-ı Milli içinde bir çözüm önermişti. Bunu da çözümün Elifba'sı saymıştı. Ne yapılması gerektiği konusunda çok aydınlatıcı geliştirici yaklaşımları oldu. Bunlar da boşa çıkartıldı.

Yeni anayasa yine HDP dışlanarak, yok sayılarak, O'nun talepleri yok sayılarak baştan kadük bir anayasa yapılıyor.

KCK'nin ‘Bu bir koşul ve dayatma içeren anlayıştan uzaktır' yaklaşımı gerek hükümet, gerek devlet ve gerek demokrasi güçleri tarafından hak ettiği yaklaşımı görmelidir. Bunun için bir seferberlik olmalıdır. Bugüne kadarki ateşkes, çatışmasızlık ve çözüm süreci sürekli bir araçsallaştırmaya kurban gitti. Hep sistemin işine yaradığı zamanlarda ve ölçülerde gündemleşmesi oldu. Araçsallaştırarak, hak ettiği değeri vermeden ele almanın sonuçları çok ağır old

Hükümet bir yerden başlamak istiyorsa bu kesinlikle Sayın Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması olmalıdır.

"Öcalan'la görüşülüyor iddiası yalan"

Basın açıklamasının ardından gazetecilerin sorularına geçildi. KCK'nin çağrısının ardından hükümetten henüz kendilerine yönelik bir çağrı ve öneri gelmediğini belirten Önder, "Öcalan ile görüşülüyor" haberlerinin ise gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Ardından konuşan HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken de, KCK deklarasyonunda yer alan "1 buçuk ayda kalıcı barışa geçilebilir" sözüne vurgu yaparak, "Bu çok önemli. 1 buçuk ayda gelişecek bir barış ihtimalinden bahsediliyor. Ancak bu meseleyi tartışması gereken Meclis kapalı" dedi.