T24 LogoT24 Logo
Politika

HDP ile AKP'li milletvekillerin 'milis' kavgası

HDP'li Ayhan Bilgen'in, PKK'dan 'milis' diye söz etmesi üzerine HDP'liler ile AKP'liler arasında tartışma yaşandı

17 Aralık 2015 18:25

TBMM İnsan Hakları Komisyonu’nun ilk toplantısında HDP Kars milletvekili Ayhan Bilgen, PKK’dan ‘milis’ diye söz edince AKP’li üyeler tepki gösterdi. Komisyonun AKP’li üyeleri HDP’li Bilgen’e, “PKK terör örgütüdür. Milis diyemezsin” diye müdahale etti. Tartışmalar dinmeyince HDP’li Bilgen AKP’lilere, “Ben ‘milis’ diyorum. Siz isterseniz ‘terörist’ dersiniz. Ben size kavram beğendirmek zorunda değilim” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın sokağa çıkma yasakları kapsamında yürütülen operasyonlarda insan hakları ihlalinin bir alt komisyon kurularak araştırılması talebi AKP’liler ile HDP’li Ayhan Bilgen arasındaki tartışmaların gölgesinde konuşuldu. HDP’li Ayhan Bilgen’in destek verdiği CHP önergesine AKP’liler metne itiraz ederek olumlu bakmadı. AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, böyle bir incelemeye fikir olarak açık olduklarını ancak, önergenin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi. 

Tanal’ın İnsan Hakları Komisyonu’nda kabul edilmeyen önergesi şöyle:

“Basında yer alan ve kamuoyunda gündeme gelen iddialara dayanarak sokağa çıkma yasağı nedeniyle bu yasağın ilan edildiği bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız, temel tüm yaşam gereksinimlerinden yoksun bırakılmıştır. Ayrıca insanlar evlerinin arasında yürütülen operasyon ve kullanılan silah ve zırhlı araçlar nedeniyle aileleri ile birlikte vurularak öldürülme riski altında yaşamaktadır.

Bu nedenle konunun insan hakları ihlali bağlamında toplantı gündemine alınarak iddiaların etraflıca incelenmesi için insan hakları inceleme komisyonu bünyesinde bir alt komisyon oluşturulması bölgede inceleme ve tespit yapılması.”

ETİKETLER

pkkmilisinsan hakları komisyonumeclisayhan bilgen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24