HDP ile AKP'li milletvekillerin 'milis' kavgası

TBMM İnsan Hakları Komisyonu’nun ilk toplantısında HDP Kars milletvekili Ayhan Bilgen, PKK’dan ‘milis’ diye söz edince AKP’li üyeler tepki gösterdi. Komisyonun AKP’li üyeleri HDP’li Bilgen’e, “PKK terör örgütüdür. Milis diyemezsin” diye müdahale etti. Tartışmalar dinmeyince HDP’li Bilgen AKP’lilere, “Ben ‘milis’ diyorum. Siz isterseniz ‘terörist’ dersiniz. Ben size kavram beğendirmek zorunda değilim” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın sokağa çıkma yasakları kapsamında yürütülen operasyonlarda insan hakları ihlalinin bir alt komisyon kurularak araştırılması talebi AKP’liler ile HDP’li Ayhan Bilgen arasındaki tartışmaların gölgesinde konuşuldu. HDP’li Ayhan Bilgen’in destek verdiği CHP önergesine AKP’liler metne itiraz ederek olumlu bakmadı. AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, böyle bir incelemeye fikir olarak açık olduklarını ancak, önergenin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Tanal’ın İnsan Hakları Komisyonu’nda kabul edilmeyen önergesi şöyle:

“Basında yer alan ve kamuoyunda gündeme gelen iddialara dayanarak sokağa çıkma yasağı nedeniyle bu yasağın ilan edildiği bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız, temel tüm yaşam gereksinimlerinden yoksun bırakılmıştır. Ayrıca insanlar evlerinin arasında yürütülen operasyon ve kullanılan silah ve zırhlı araçlar nedeniyle aileleri ile birlikte vurularak öldürülme riski altında yaşamaktadır.

Bu nedenle konunun insan hakları ihlali bağlamında toplantı gündemine alınarak iddiaların etraflıca incelenmesi için insan hakları inceleme komisyonu bünyesinde bir alt komisyon oluşturulması bölgede inceleme ve tespit yapılması.”