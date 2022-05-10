HDP ilçe örgütünün bulunduğu binaya "JİTEM" yazılı not bırakıldı, polis "Üzerine düşünmeye gerek yok" dedi

HDP Bursa Gürsu İlçe Örgütü’nün bulunduğu binanın önüne 26 Nisan’da kimliği belirsiz bir kişi tarafından “187337002 JİTEM ulaştır”, “2 gün sonra JİTEM Bursa KOM her yere sorun ifade verin, Allah var gam yok” ifadelerinin de yer aldığı tehdit notları bırakıldı. HDP Gürsu İlçe Eş Başkanı Yücel Demir, suç duyurusunun ardından kendisini arayan polisin “16 yaşında bir çocuktur, pek fazla üzerinde düşünülmesi gerekmiyor" dediğini aktardı.

HDP Bursa Gürsu İlçe Örgütü’nde 26 Nisan akşam saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından tehdit notları bırakıldı. İlçe binasının önüne bırakılan notlarda, “187337002 JİTEM ulaştır”, “2 gün sonra JİTEM Bursa KOM her yere sorun ifade verin, Allah var gam yok” gibi tehdit içerikli ifadeler yer aldı.

Parti yöneticileri söz konusu notu, Gürsu Polis Karakolu ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim ederek, suç duyurusunda bulundu. HDP Gürsu İlçe Eş Başkanı Yücel Demir, ilçe örgütüne bırakılan notlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Daha önce de tehdit edildik”

Mezopotamya Haber Ajansı'ndan Doğan Kaynak'ın haberine göre, ilçe örgütüne bırakılan notlarda “JİTEM” yazıldığına dikkati çeken Demir, parti olarak yıllardır bu tarz tehdit ve tacizlere maruz kaldıklarını ifade etti. Demir, yaptıkları parti çalışmalarından dolayı bu tehditlerle hep karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Demir, “Daha önce ‘ülkücüler’ bizi sözlü olarak ‘hayatta kalma şansınız yok’ diye tehdit etmişlerdi. Çok ciddiye almamıştık” dedi.

Çocuk olduğu iddia edildi

Notları bulduktan sonra parti yönetimine haber verdiğini aktaran Demir, daha sonra Gürsu Polis Karakolu ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti. Demir, daha sonra polisin telefonla arayarak kamera görüntülerini incelediklerini ve not bırakan kişinin 16 yaşında bir çocuğun olduğunu ileri sürdüklerini söyledi. Demir, “Polis bize ‘16 yaşında bir çocuktur, pek fazla üzerinde düşünülmesi gerekmiyor,’ dedi. Ben de onlara 16 yaşın da ki bir çocuk bizi JİTEM’le tehdit etme cesaretini buluyor. JİTEM’i bilen bir kişiye cahil demek doğru değildir. Bunları ona öğreten birileri de var demek ki dedim” dedi.

Teşhis talebi

Bu notların sadece bir kişi tarafından değil birilerinin aracılığıyla yapıldığını ifade eden Demir, “Biz polise bu olayın araştırılmasını istediğimizi söyledik. Eğer bu yazıları yazan 16 yaşındaki bir çocuksa, çocuğunu yazısının teşhis edilmesini talep ettik. Ona verip başkası da yazmış olabilir. O çocuğu kullanıyor da olabilirler” diye belirtti.

“Meselenin üstü kapatılmak isteniyor”

Karakolda polislerin şahsın ismini bildiklerini ama ismi paylaşmayacaklarını söylediğini belirten Demir, “Polisler kişinin firari olduğunu söylediler. İsteseler yakalarlar. Buradaki amaç meselenin üstünü kapatıp örtmek. Çünkü 16 yaşındaki bir çocuk JİTEM’den bahsediyor, uyuşturucudan bahsediyor. Polisleri sayıyor. Burada ki amaç 16 yaşındaki bir çocuk deyip bizi şikâyetimizden vazgeçirmek. Bu durum açığa çıkana kadar mücadele edeceğiz. Bizi tehdit etme cesaretini nerden bulduklarını öğreneceğiz. Bu konuda da gerekli adımlar atıp mücadele edeceğiz” diye aktardı.

“Geçmişi günümüze getirip bizi korkutmaya çalışıyorlar”

Gönderilen tehdit notlarından dolayı can güvenliklerinden endişe duyduklarını dile getiren Demir, şöyle devam etti: “İnsan ister istemez ‘JİTEM’ yazısını gördüğü zaman can güvenliğinden tedirgin oluyor. Burada tam manasıyla geçmişi günümüze getirip bizi korkutmaya çalışıyorlar. 90’ları hortlatarak, bizi korkutup pasif hale getirmeye çalışıyorlar. Ama biz yolumuzdan dönmeyeceğiz.”

Bu tehditlerin belli odaklarca yapıldığına işaret eden Demir, sözlerini şöyle tamamladı: “Gençleri ‘yaşı tutmaz, mahkeme ceza vermez’ deyip kullanıyorlar.”