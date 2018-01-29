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HDP İl Başkanı tutuklandı

Geçen hafta gözaltın alınan HDP Niğde İl Başkanı Göksel Rıza Özkan, bugün sevk edildiği mahkemece tutuklandı

29 Ocak 2018 23:52

HDP Niğde İl Başkanı Göksel Rıza Özkan, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı iddasıyla tutuklandı. Özkan ile birlikte geçen hafta gözaltına alınan 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Niğde'de sosyal medyada terör propagandası yaptığı öne sürülen HDP Niğde İl Başkanı Göksel Rıza Özkan, üniversite öğrencisi B.E.Ç. ve emekli M.K. geçen hafta gözaltına alındı. Emniyetteki sorgunun ardından 3 kişi, bugün adliyeye sevk edildi. 

HDP Niğde İl Başkanı Göksel Rıza Özkan tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. B.E.Ç. ve emekli M.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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