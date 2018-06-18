HDP: İkinci tura İnce kalırsa İnce'ye, Akşener kalırsa Akşener'e oy vereceğiz

HDP sözcüsü Ayhan Bilgen, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

Bilgen, ikinci turda CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce veya İyi Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in kalması durumunda her ikisini de destekleyeceklerini söyledi.

Demirtaş ve Şık'tan ikinci tur açıklaması

HDP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, "2. turda kesinlikle boykot vb. bir tutumumuz olmayacak. Demokratik bir uzlaşma çerçevesinde 2. turda da şimdiki gibi seçim kampanyamızı hız kesmeden sürdüreceğiz" demişti. HDP’nin İstanbul milletvekili adayı Ahmet Şık, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin ikinci tura kalması halinde HDP seçmeninin destek vereceğini söylemişti.

"Yarışımız iktidarla, 1 verin 6 alın"

Bilgen "Bizim yarışımız iktidarla. Biz şu espriyi yapıyoruz sokakta da; bu seçimde 1 milyon oy verin eğer muhalefetin başka bir adayı 2.tura kalırsa 6 milyon oy alın" şeklinde konuştu.