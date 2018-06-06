"HDP iftar sofrası kurdu, imam ezan okumadı" iddiası

Diyarbakır'da kadınların kurduğu ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da katıldığı “yeryüzü sofrası” iftar programında, saatin gelmesine rağmen imamın ezan okumadığı iddia edildi. Daha önce de benzer durumların yaşandığı ve imam hakkında suç duyurunda bulunulduğu ancak bir sonuç alınamadığı belirtildi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, kadınlar, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın da katılımıyla Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde “yeryüzü sofrası” kurdu.

Burada kısa bir açıklamada yapan Buldan, kadınların yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Kadınların sorunlarının çözümü için yoğun çalışmalarda bulunacaklarını söyleyen Buldan, “Bu süreci biz kadınlar kazanacak. Burada başında beyaz tülbentler olan analarımız 24 Haziran tarihinde büyük başarıya hizmet edecek bir sürece girecektir. AKP hükümeti ve Cumhurbaşkanı en büyük dersi biz kadınlardan alacak. Bu ülkeyi değiştirecek gücümüz var ve biz kadınların gücü bu ülkeyi değiştirecek” dedi.

Açıklamanın ardından 100’ü aşkın kadın, yeryüzü sofrasına geçti. İftar saatinin üzerinden dakikalar geçmesine rağmen ezan okunmazken, kadınlar iftar açtı. Daha önce benzer durumların yaşanması üzerine, imam hakkında suç duyurunda bulunduğu ancak bir sonuç alınamadığı öğrenildi.