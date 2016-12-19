HDP, İçişleri Bakanı’na parti binalarına yönelik saldırıları sordu

HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya parti binalarına yönelik saldırıları sordu. Yıldırım, Soylu’nun verdiği soru önergesinde “Sosyal medyada partimize yönelik linç çağrısı yapan, linçi teşvik eden kişi ve kişiler hakkında herhangi bir işlem başlatılmış mıdır?” diye sordu.

Kayseri’de askerlere yönelik terör saldırılarından sonra HDP’nin il ve ilçe binalarına yönelik olarak birçok saldırı düzenlenmiş, sosyal medyada saldırılar için birçok çağrı yapılmıştı. HDP, saldırılar sonrası İçişleri Bakanlığı’na ulaşamadıklarını belirtmiş, bakanlıktan iddia yalanlanmıştı. HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen de “İnceletsinler, ulaşabilmişsek özür dileyelim” çağrısında bulunmuştu.

Yıldırım’ın verdiği soru önergesi şöyle:

Saldırılara ait basına yansıyan bazı video ve fotoğraflarda HDP il ve ilçe binalarına yapılan saldırılarda kolluk güçlerinin müdahalelerinin yetersiz olduğu veya hiç müdahale etmedikleri açıkça görülmektedir. Partimize yönelik gerçekleşen saldırılara müdahale etmeyen veya yetersiz müdahalede bulunan kolluk güçleri ile il valileri ve ilçe kaymakamları hakkında başlatılan bir soruşturma var mıdır? Yoksa neden başlatılmamıştır?



Söz konusu saldırıları yapan kişi ya da kişiler tespit edilmiş midir? Tespit edilmiş ise faillere ilişkin herhangi bir hukuki işlem başlatılmış mıdır? Hali hazırda faillerin bulunmasına ve haklarında hukuki işlem başlatılmasına yönelik bir çalışma var mıdır?



Ankara HDP Genel Merkez binasının 18 Aralık gece Saat:01.15’te 2 kişi tarafından kundaklanmaya çalışıldığına dair partimiz tarafından yayınlanan güvenlik kamerası görüntüleri sonrasında failler ile ilgili herhangi bir hukuki işlem başlatılmış mıdır?



Sosyal medyada partimize yönelik linç çağrısı yapan, linçi teşvik eden kişi ve kişiler hakkında herhangi bir işlem başlatılmış mıdır?



Parti binalarımızdan çalınan resmi belgelerde isimleri, adres ve iletişim bilgileri bulunan yöneticilerimize yönelik sosyal medya üzerinden yürütülen linç kampanyası ve ölüm tehditlerine yönelik yürütülen bir soruşturma var mıdır?