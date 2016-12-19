T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP, İçişleri Bakanı’na parti binalarına yönelik saldırıları sordu

"Linçi teşvik eden kişi ve kişiler hakkında herhangi bir işlem başlatılmış mıdır?"

19 Aralık 2016 21:27

HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya parti binalarına yönelik saldırıları sordu. Yıldırım, Soylu’nun verdiği soru önergesinde “Sosyal medyada partimize yönelik linç çağrısı yapan, linçi teşvik eden kişi ve kişiler hakkında herhangi bir işlem başlatılmış mıdır?” diye sordu.

Kayseri’de askerlere yönelik terör saldırılarından sonra HDP’nin il ve ilçe binalarına yönelik olarak birçok saldırı düzenlenmiş, sosyal medyada saldırılar için birçok çağrı yapılmıştı. HDP, saldırılar sonrası İçişleri Bakanlığı’na ulaşamadıklarını belirtmiş, bakanlıktan iddia yalanlanmıştı. HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen de “İnceletsinler, ulaşabilmişsek özür dileyelim” çağrısında bulunmuştu.

 

Yıldırım’ın verdiği soru önergesi şöyle:

Saldırılara ait basına yansıyan bazı video ve fotoğraflarda HDP il ve ilçe binalarına yapılan saldırılarda kolluk güçlerinin müdahalelerinin yetersiz olduğu veya hiç müdahale etmedikleri açıkça görülmektedir. Partimize yönelik gerçekleşen saldırılara müdahale etmeyen veya yetersiz müdahalede bulunan kolluk güçleri ile il valileri ve ilçe kaymakamları hakkında başlatılan bir soruşturma var mıdır? Yoksa neden başlatılmamıştır?
 

Söz konusu saldırıları yapan kişi ya da kişiler tespit edilmiş midir? Tespit edilmiş ise faillere ilişkin herhangi bir hukuki işlem başlatılmış mıdır? Hali hazırda faillerin bulunmasına ve haklarında hukuki işlem başlatılmasına yönelik bir çalışma var mıdır?
 

Ankara HDP Genel Merkez binasının 18 Aralık gece Saat:01.15’te 2 kişi tarafından kundaklanmaya çalışıldığına dair partimiz tarafından yayınlanan güvenlik kamerası görüntüleri sonrasında failler ile ilgili herhangi bir hukuki işlem başlatılmış mıdır?
 

Sosyal medyada partimize yönelik linç çağrısı yapan, linçi teşvik eden kişi ve kişiler hakkında herhangi bir işlem başlatılmış mıdır?
 

Parti binalarımızdan çalınan resmi belgelerde isimleri, adres ve iletişim bilgileri bulunan yöneticilerimize yönelik sosyal medya üzerinden yürütülen linç kampanyası ve ölüm tehditlerine yönelik yürütülen bir soruşturma var mıdır?

ETİKETLER

süleyman soylunadir yıldırım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24