HDP: Hükûmet sınırdaki mülteciler için Koronavirüs'e karşı acil önlem almalı

HDP, Türkiye sınırından Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacıların sınırdaki durumuna dikkati çekerek sınırda acil yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) ilişkin tedbirler alınması için çağrıda bulundu.

HDP'den yapılan açıklamada, "Suriye’nin İdlib bölgesinde devam eden ve sonuçları gittikçe ağırlaşan çatışmalar Suriye’de yaşanan insani krizi daha da derinleştirdi. Öte yanda Türkiye sınırında özellikle İdlib’den kaçan binlerce sivil, Türkiye’nin Suriye sınırını kapatmasını ardından oldukça zor koşullar altında hayatta kalmaya çalışıyor. Hükûmetin sıkıştıkça başvurduğu mültecileri pazarlık meselesi olarak kullanması meselesi bu noktada da devreye girdi ve Mültecilere sınırları açacağını duyurdu. Bu açıklamayı takiben binlerce mülteci Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarına yöneldiler. Avrupa Birliği de bu noktada sınırları göçmenlere kapatınca sınırlar arasına sıkışmış bir can pazarı oluştu." denildi.

HDP'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Yunanistan hükümetinin de çok ağır müdahalelerle durdurduğu mülteciler, son derece sağlıksız koşullarda sınır boyunca yaklaşık üç haftadır bir bilinmezi bekliyorlar. Dünya sağlık örgütü tarafından bir Pandemi olarak tanımlanan Covid-19 salgınına karşı tüm dünya ardı ardına önlemler almaya çalışırken Türkiye-Yunanistan sınırındaki mülteciler içinde bulundukları koşullardan dolayı çok büyük tehdit altındadırlar.

Mülteciler, açlık, susuzluk, beslenme ve barınma gibi sorunlarla baş etmeye çalışırken ortaya çıkan bu virüs salgını olayın vahametini arttırmıştır. Hükûmet tarafından kısa zamanda gerekli müdahaleler yapılıp, bulaşıcı virüs kontrol altına alınamazsa mültecileri ve ilişkide bulundukları insanları etkileyip onulmaz yaralar açacaktır.

Bizler Hakların Demokratik Partisi olarak hükümeti, mültecilerin en temel ihtiyaçlarını karşılamaya, içinde bulundukları koşullardan dolayı Covid-19’un bulaşma ihtimali çok yoğun olan mültecilere karşı önlem almaya, virüs tespit edilen ve onlarla temas halinde bulunan mültecileri tedavi etmeye çağırıyoruz.