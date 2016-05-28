HDP Hozat ilçe başkanı tutuklandı

Tunceli'de, PKK'nın şehir yapılanmalarına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında HDP Hozat İlçe Başkanının da bulunduğu 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Hozat ilçesinde 24 Mayıs'ta 7 adrese operasyon düzenlendiği anımsatıldı.

Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlının güvenlik birimlerindeki işlemlerinin ardından Hozat Adliyesine sevk edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Hozat'ta 24 Mayıs'ta gözaltına alınan 6 zanlıdan biri serbest bırakılmış ve tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen, aralarında HDP Hozat İlçe Başkanının da bulunduğu 5'i, terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanmıştır. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla çalışmalarına aralıksız devam etmektedir."