HDP heyeti Kandil'e gitti

HDP Grup Başkanvekilleri İdris Baluken, Pervin Buldan ile HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den oluşan HDP heyeti, KCK yetkilileri ile görüşmek üzere Kandil'e gitti.

15 Ağustos'ta İmralı Adası'na giderek PKK lideri Abdullah Öcalan'la toplantı gerçekleştiren heyetin Kandil'e gidişine ilişkin açıklama yapan HDP Genel Merkezi, "Heyetimiz, demokratik çözüm sürecinde gelinen aşama, Rojava, Şengal ve Musul başta olmak üzere yaşanan son gelişmelerle ilgili değerlendirme yapmak amacıyla, Kandil heyetiyle görüşmek üzere Kandil'e gitmişlerdir" açıklamasını yaptı.