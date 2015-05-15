T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP heyeti Kandil'e gidiyor

İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, Öcalan ile görüşme talebinde bulunmalarına rağmen bugüne kadar hükümetten kendilerine ne olumlu ne de olumsuz bir yanıt verilmediğini söyledi

15 Mayıs 2015 16:40

Abdullah Öcalan ile 40 gündür görüşemeyen HDP İmralı heyetinin önümüzdeki günlerde KCK yöneticileri ile görüşmek üzere Kandil'e gideceği belirtildi.

DHA'da yer alan habere göre, HDP Grup Başkanvekili ve İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, İmralı'ya gidiş konusunda hükümetten ne olumlu ne de olumsuz yanıt almadıklarını belirterek, adaya gidememelerinin bir tecrit olarak değerlendirdiklerini söyledi.

İmralı Adası'nda son olarak 5 Nisan tarihinde Abdullah Öcalan ile görüşen HDP heyetinin adaya gitme başvurusuna yanıt verilmezken, heyetin önümüzdeki günlerde KCK yöneticileri ile son gelişmeleri değerlendirmek için Kandil Dağı'na gideceği belirtildi.

HDP Grup Başkan Vekili ve İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, son olarak 5 Nisan tarihinde Abdullah Öcalan ile görüştüklerini, görüşme talebinde bulunmalarına rağmen bugüne kadar hükümetten kendilerine ne olumlu ne de olumsuz bir yanıt verilmediğini söyledi.

ETİKETLER

hdpimralı heyetiçözüm süreciakpak partiöcalangörüşmekandilkck

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24