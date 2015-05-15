HDP heyeti Kandil'e gidiyor

Abdullah Öcalan ile 40 gündür görüşemeyen HDP İmralı heyetinin önümüzdeki günlerde KCK yöneticileri ile görüşmek üzere Kandil'e gideceği belirtildi.

DHA'da yer alan habere göre, HDP Grup Başkanvekili ve İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, İmralı'ya gidiş konusunda hükümetten ne olumlu ne de olumsuz yanıt almadıklarını belirterek, adaya gidememelerinin bir tecrit olarak değerlendirdiklerini söyledi.

İmralı Adası'nda son olarak 5 Nisan tarihinde Abdullah Öcalan ile görüşen HDP heyetinin adaya gitme başvurusuna yanıt verilmezken, heyetin önümüzdeki günlerde KCK yöneticileri ile son gelişmeleri değerlendirmek için Kandil Dağı'na gideceği belirtildi.

HDP Grup Başkan Vekili ve İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, son olarak 5 Nisan tarihinde Abdullah Öcalan ile görüştüklerini, görüşme talebinde bulunmalarına rağmen bugüne kadar hükümetten kendilerine ne olumlu ne de olumsuz bir yanıt verilmediğini söyledi.