HDP: Gergerlioğlu’nun yaka paça gözaltına alınmasına onay veren Şentop, siyasi parti genel başkanının talimatını 24 saat geçmeden yerine getirmiştir

HDP, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Meclis'te gözaltına alınmasına ilişkin olarak, "Kocaeli Milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu, bu sabah yüzlerce kişiden oluşan bir polis ordusu tarafından TBMM’de yaka paça zorla gözaltına alınmıştır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bir gün önce attığı tweetleri kendisine talimat olarak gören savcılığın harekete geçmesi, Türkiye’de yargının geldiği noktayı açıkça göstermektedir. Yargı, talimatla hareket eden emir erine dönüşmüştür. Talimatla hareket eden savcılar, talimatla hareket eden hakimler ve bu talimatları veren siyasilerle beraber bu ülkeye en büyük kötülüğü yapmışlardır. Bizim açımızdan tablo oldukça açıktır." açıklamasını yaptı. HDP, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'un MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatı yerine getirdiğini belirtti.

HDP'den yapılan yazılı açıklamada, "Hukuksuz bir şekilde vekilliği düşürüldükten sonra Meclis’te, milyonların vicdanını temsil etmek için demokratik direnişini sürdüren milletvekilimizin haklı mücadelesi tüm Türkiye’de karşılık bulmuştur. Türkiye’nin dört bir yanından Gergerlioğlu’nu ziyarete gelen kurumlar, siyasetçiler oldu. Akın akın Meclis’e gelen demokrasiden ve özgürlüklerden yana olan kurum temsilcileri ile halkımızdan gelen destek, HDP’nin bir bina değil bir fikir olduğu, bu fikir etrafında Türkiye halklarının kenetlendiğini bir kez daha gösterdi." denildi.

Açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"AKP/MHP iktidarının rahatsız olduğu durum budur. Bahçeli’nin tahammül edemediği bu sahiplenmedir. Tahammül edilemeyen tüm saldırılara rağmen halkın bağrından bir türlü kopartılamayan HDP’dir.

Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun dokunulmazlığının kaldırıldığı gün partimize yönelik açılan kapatma davası ise iktidarın faşist ve darbeci karakterini bir kez daha ortaya koymuştur. MHP kongresinden bir gün önce milletvekilliği gasp edilen ve aynı gün partimize karşı gerçekleştirilen darbenin devamı olarak Newroz günü sabah namazını kılmak için abdest alırken yüzlerce polisin ablukası altında, elbiselerini ve ayakkabılarını dahi giyemeden haydutça gözaltına alınan Gergerlioğlu direnişinin 5. günündeydi.

"Aynı utanç Tüm Türkiye’ye 27 yıl sonra AKP-MHP tarafından yeniden yaşatılmıştır"

AKP-MHP iktidarı demokrasi düşmanı, darbeci bir iktidardır. Karşımızda devletin tüm imkânlarını halka zulmetmek, baskı uygulamak için kullanan bir iktidar vardır. Meclis koridorları 94 darbesine benzer bir darbe sürecine tanıklık etmiş, aynı utanç Tüm Türkiye’ye 27 yıl sonra AKP-MHP tarafından yeniden yaşatılmıştır.

Devlet Bahçeli’nin AKP-MHP iktidarının sözcülüğünü yaparak kapatma ile ilgili çağrılarını yerine getiren Saray'a bağlı savcılar düzmece parti kapatma iddianameleri hazırlamakla birlikte Meclis’ten milletvekillerini de utanç verici bir şekilde gözaltına alan yalan ve kurmaca kararlar imzalamaktadır. Aslında bu ‘yakalama tutanağının’ içeriği yapılan işlemin ne kadar büyük bir kurgu olduğunun da kanıtıdır.

"Gergerlioğlu’nun yaka paça gözaltına alınmasına onay veren Şentop, siyasi parti genel başkanının talimatını 24 saat geçmeden yerine getirmiştir"

Meclis’te devam eden adalet eyleminden birinci derecede sorumlu Meclis Başkanı’dır. Sayın Gergerlioğlu’nun yaka paça gözaltına alınmasına onay veren Şentop, bir siyasi partinin genel başkanının talimatını aradan 24 saat geçmeden yerine getirmiştir. 83 milyonu temsil eden Meclis’in Başkanı'nın bu tutumu ülke demokrasi adına utanç vericidir.

Savcılık sabah saatlerinde yapılan bu darbenin üzerini örtmek için gerçekleşmemiş olayları, gerçekmiş gibi göstererek iktidarın kara propagandasına hizmet etmiştir. Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürüldüğü gün Genel Kurul’dan Meclis’te bulunan grubumuza gidişimizin her anı görüntülerle sabittir. Bu görüntülere en kolay şekilde ulaşacak olan Meclis Başkanı Mustafa Şentop olmasına rağmen o da bu kara propagandanın bir parçası olma yolunu seçen bir açıklama yayınlamış ve bizim için tarafsızlığını tamamen yitirmiştir.

Bu yapılan pervasızlık karşısında Meclis’teki ve dışarıdaki muhalefet partilerinin alacağı tutum çok büyük bir önem kazanmıştır. Açık bir şekilde bu darbeyi kınamak, bunun karşısında cesurca durmak, aynı zamanda siyasi partilerin varoluş sebebidir. Tüm muhalefet bu konuda tarafını belli etmelidir. Bu tarihsel sorumluluktan hiç kimse kaçamaz. Yoksa bugün HDP’ye olanlar yarın tüm muhalefetin başına gelecektir. Buna hiç şüpheniz olmasın. O zaman itiraz edecek kimseleri bulamayabilirsiniz.

Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun bu sabah saatlerinde Meclis’ten zorla çıkarılması çağrısının da parti kapatma davasının da Bahçeli tarafından yapılmış olması elbette AKP-MHP ittifakının birlikte sürdürmek istediği oyunun bir parçasıdır. İktidar Türkiye haklarını seçeneksiz bırakmak ve ülkeyi topyekûn bir karanlığa mahkum etmek istemektedir. Ancak Türkiye hakları hiçbir zaman seçeneksiz olmayacaktır. HDP her koşul ve şart altında Türkiye siyasetindeki stratejik konumunu koruyacak ve Türkiye haklarına seçenek sunacak güce ve kudrete sahiptir. Newroz günü Saray rejimi tarafından gerçekleştirilen bu darbe politikaları bizlere ancak direniş ateşini daha güçlü yakma motivasyonu vermektedir. AKP-MHP iktidarının partimize karşı sistematik saldırıları ve ülkeyi bataklığa dönüştürme çabalarına her ne olursa olsun direnmeye devam edeceğiz. HDP bu ülkeyi düzlüğe çıkaracak ve demokrasi tesis edecek yegane güçtür.

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