HDP Genel Merkezi'ne şüpheli çiçek

HDP Eş genel başkanı Selahattin Demirtaş adına gönderilen bir buket çiçek, parti genel merkezi girişindeki güvenlik görevlileri tarafından önce elle kontrol edildi. Daha sonra metal dedektörüyle yapılan aramada uyarı sesi gelmesi üzerine şüphelenen güvenlik görevlileri, çiçek buketini kabul etmeyerek getiren kişiye iade etti. Çiçeği getiren kişi, buketi kimin gönderdiğini bilmediğini, adresin HDP Genel Merkezi olduğunu söyledi.

Olağanüstü toplantı devam ediyor

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde gerçekleştirilen saldırı sonrası parti genel merkezinde olağanüstü merkez yürütme kurulu toplantısı eş başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ başkanlığında devam ediyor.

Güvenlik önlemleri artırıldı

Suruç'taki terör saldırısının ardından HDP Genel Merkezi'ne siyah bayrak asılmış, parti binası girişinde ve önünde ise güvenlik önlemleri artırılmıştı. Konuya ilişkin açıklama yapan Selahattin Demirtaş, “Bu katliam sonrası yapılan bazı değerlendirmeler bize dönük saldırılar en az bu katliam kadar güçlüdür. Maalesef bazı siyasetçiler tarafından çirkince saldırılar yapıldı. Halkımız güvenliğini artırsın çağrısı yaptık” demişti.