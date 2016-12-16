HDP Genel Merkezi’ne silahlı saldırı!

HDP’nin Ankara’da bulunan genel merkezine silahlı saldırı gerçekleştirildi. Pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 4 el ateş edildi. Saldırıda, parti binasının camı kırıldı.

HDP, saldırıya ilişkin Twitter hesabında "İl-ilçe binalarımıza, Genel Merkezimize dönük saldırıların azmettiricisi, intikam yemini eden ve seferberlik çağrıları yapan yetkililerdir" açıklamasında bulundu.İleri Haber'e konuşan HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, saldırı sırasında içeride partililerin olduğunu ancak kimsenin yaralanmadığını belirtti. Saldırganın tüfekle ateş açtığını belirten Bilgen, polisin saldırganı gözaltına aldığını aktardı.

Kerestecioğlu: Demokratik siyasetten vazgeçmeyeceğiz

HDP Genel Merkezi’ne dönük saldırıya, HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu Meclis kürsüsünde tepki gösterdi. Bütçe görüşmeleri sırasında söz alan Kerestecioğlu şöyle konuştu:

“Biz artık bunun bir sonu olması gerektiğini ve bu sonun da ancak gerçekten hükümet, iktidar edenler tarafından yapılacak itidal ve barış çağrılarıyla olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü partimizin bu denli kriminalize edilmesi, her gün nereden alınacağı belli olmayacak şekilde bir milletvekilimizin gözaltına alınması, yüzlerce parti yöneticimizin gözaltına alınması, silahlı saldırıların başlaması 'Bizim tarihimizde çok iyi bildiğimiz siyasi cinayetleri mi getirecektir acaba' sorusunu düşündürtüyor. Bunu önleyecek olan, itidal sağlayacak olan, bu ülkede yaşayan bütün vatandaşların yaşam hakkını sağlayacak olan hükümettir, iktidardır; intikam ve seferberlik çağrıları değildir. İster polis olsun, ister sivil vatandaş olsun, kim olursa olsun, ölmek değil yaşama isteği vardır. Bu saldırıları kınadığımızı, bizi demokratik siyasetten kimsenin vazgeçiremeyeceğini de yüksek sesle söylemek istiyorum."

HDP: Demokratik siyaset, diyalog ve müzakerede ısrarcıyız

HDP, saldırıdan sonra şu açıklamayı yaptı:

"Bu akşam saat 22:20 civarında A. T. G. isimli bir saldırgan, ticari bir taksi ile Genel Merkezimizin önüne gelmiş, araçtan inip kapının önüne geldiğinde montunun içerisinden pompalı tüfeğini çıkarıp 4 el ateş etmiştir. Daha sonra tüfeğini yere atıp ellerini kaldırarak polise teslim olmuştur.

"Yaralananın olmadığı saldırıda Genel Merkez binamız hafif zarar görmüştür.

"İl-ilçe binalarımıza ve son olarak da Genel Merkezimize yönelik bu saldırıların azmettiricisi, 'intikam' çığlıkları atan, kolluk kuvvetlerine 'merhametsiz olun' diyen, hiçbir hukuka dayanmadan 'milli seferberlik' ilan eden, her gün partimizi hedef gösteren iktidar mensuplarıdır.

"İktidar bu tutumu ile HDP'ye yönelik bir algı operasyonu sürdürmektedir. Türkiye'nin dış ve iç politikasındaki kendi hatalarını ve fiyaskolarını örtmek için çabalamaktadır. 'Ya başkanlık ya kaos' anlayışı toplumu ve ülkeyi adım adım bir felaket girdabına sürüklemektedir.

"HDP'yi demokratik siyasetten tasfiye etme çabalarına karşılık bizler demokratik siyasette güçlü bir şekilde ısrar ediyoruz. Sorunlarımızı demokratik siyasetle, diyalog ve müzakereyle çözme konusundaki tutumumuzda kararlıyız.

"Ne bu saldırılar ne de algı operasyonları bizleri demokratik siyaset yolumuzdan, bu konudaki kararlı ve ilkeli tutumumuzdan vazgeçiremeyecektir."

"Milli seferberlik çağrısını duyunca..."

Bilgen, daha sonra Twitter hesabından "Belli ki seferberlik çağrısını duyunca pompalı tüfeği alıp HDP'ye koşmuş.Oysa Cumhurbaşkanı seferberlik derken milli dayanışmayı kastetmiş!" dedi.