HDP Genel Başkan Yardımcısı Altınörs gözaltında

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Alp Altınörs, 10 Ekim'de Ankara'daki IŞİD intihar saldırısında hayatını kaybeden bir partilinin cenazesinde yaptığı konuşma nedeniyle evine yapılan polis baskını ile gözaltına alındı.

Altınörs hakkında, Tokat'ta 10 Ekim Ankara Katliamı'nda hayatını kaybeden HDP il yöneticisi Zakir Karabulut cenazesinde yaptığı konuşma nedeniyle, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Tokat Sulh Ceza Mahkemesi tarafından gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi.

Altınörs'ün Ankara'daki evini sabaha karşı basan polisler yaklaşık iki saat boyunca arama yaptı.

Arama sürerken sırasında HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen ile HDP PM ve MYK üyelerinin de aralarında olduğu bazı partililer Altınörs'ün evine gittiler.

Dün gece Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Altınörs'ün Tokat'a sevkedileceği bildiriliyor.