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HDP EŞBAŞKANI KEMALBAY: 1 YIL 4 AYDIR İLK KEZ SELAHATTİN BAŞKANI GÖREBİLDİK

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul DHA Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Rusya ziyaretinin ardından 2015 yılının Aralık ayında Atatürk Havalimanı'nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakar

12 Ocak 2018 19:46

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul DHA
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın, Rusya ziyaretinin ardından 2015 yılının Aralık ayında Atatürk Havalimanı\'nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın 4. duruşmasının ardından HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay açıklama yaptı. Duruşmayı birlikte izlediği milletvekilleriyle Bakırköy Adliyesi önünde Demirtaş\'a destek vermek için bulunan grubun yanına gelen Kemalbay, \"1 Yıl 4 aydır sevgili Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş\'ın ilk kez bir mahkeme salonunda hakim ve savcılar karşısında yüz yüze geldiği bir anı yaşadık. Burada hepimiz oldukça heyecanlandık. Çünkü 1 yıl 4 aydır ilk kez Selahattin Başkanı görebildik. Morali sağlığı güçlü ve yerinde. Herkesi selamladığını söyledi. Bütün halkımıza sevgilerini ve selamlarını iletti. 1 Yıl 4 aydır hukuksuzca tutuklu bir milletvekili. 6 Milyon seçmenin oyunu almış Halkların Demokratik Partisinin Eş Genel Başkanı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mevcut cumhurbaşkanının siyasi rakibi rehin alınarak, siyaseten etkisizleştirmeye çalışarak  tutuklanmasına rağmen bugün halklarımız yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Bizler burada sevgili Eş Genel Başkanımızı görmek, onunla kucaklaşma, selamlaşma şansını yakaladık\" dedi. Açıklamanın ardından grup, adliye önün ayrıldı. 

Görüntü dökümü:
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-Filiz Kerestecioğlu\'nun adliyeye gelişi 
-Dışarıda bekleyen grup
-Polis önlemleri
-TOMA\'nın görüntüsü
-Atılan sloganlar
-Kemalbay\'ın açıklaması

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