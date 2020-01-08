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HDP Eş Genel Başkanlarından İran'daki uçak kazası için başsağlığı mesajı

08 Ocak 2020 20:35

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, İran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağında yaşamını yitirenlere yönelik başsağlığı mesajı yayınladı.

HDP Eş Genel Başkanları'nın paylaştığı başsağlığı mesajı şöyle:

''İran'ın başkenti Tahran'dan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e giden uçağın düşmesi sonucu 176 insanın yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. HDP olarak meydana gelen bu elim olayda yaşamını yitirenlere rahmet, yakınlarına sabır ve baş sağlığı diliyoruz.''

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