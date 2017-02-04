T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP Eş Genel Başkanı Yardımcısı Aysel Tuğluk'a 22,5 yıl hapis istemi

Aysel Tuğluk, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 28 Aralık'ta tutuklanmıştı

04 Şubat 2017 20:24

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü DTK soruşturması kapsamında Ankara’da gözaltına alınarak getirildiği Diyarbakır’da 28 Aralık'ta tutuklanan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk hakkında iddianame hazırlandı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edilen 117 sayfalık iddianamede, DTK’deki faaliyetleri nedeniyle “Örgüt kurma ve yönetmek” ile suçlanan Tuğluk’un 15 yıldan 22.5 yıla kadar hapsi isteniyor. İddianameyi kabul eden mahkeme, “yetkisizlik” kararı vererek, dava dosyasını Ankara’ya gönderildi. 

Mahkeme kararın gerekçesinde ise, Tuğluk’un 26 Aralık 2016’da Ankara’da bulunan ikametinde gözaltına alındığını hatırlatılarak, Tuğluk’un işlediği iddia edilen “Örgüt yöneticiliği” suçunun son işlendiği yerin Ankara olduğu ileri sürüldü. Bu gerekçelerle yetkisizlik kararı veren mahkeme, Tuğluk’un iddianamede yer alan suçlamalardan yargılanması için dosyanın yetkili ve görevli Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi.

ETİKETLER

28 Aralıkaysel tuğlukhdptutuklamaterördiyarbakır

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24