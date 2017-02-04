HDP Eş Genel Başkanı Yardımcısı Aysel Tuğluk'a 22,5 yıl hapis istemi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü DTK soruşturması kapsamında Ankara’da gözaltına alınarak getirildiği Diyarbakır’da 28 Aralık'ta tutuklanan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk hakkında iddianame hazırlandı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edilen 117 sayfalık iddianamede, DTK’deki faaliyetleri nedeniyle “Örgüt kurma ve yönetmek” ile suçlanan Tuğluk’un 15 yıldan 22.5 yıla kadar hapsi isteniyor. İddianameyi kabul eden mahkeme, “yetkisizlik” kararı vererek, dava dosyasını Ankara’ya gönderildi.

Mahkeme kararın gerekçesinde ise, Tuğluk’un 26 Aralık 2016’da Ankara’da bulunan ikametinde gözaltına alındığını hatırlatılarak, Tuğluk’un işlediği iddia edilen “Örgüt yöneticiliği” suçunun son işlendiği yerin Ankara olduğu ileri sürüldü. Bu gerekçelerle yetkisizlik kararı veren mahkeme, Tuğluk’un iddianamede yer alan suçlamalardan yargılanması için dosyanın yetkili ve görevli Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi.