HDP Eş Genel Başkanı Temelli: Sizin sınırınız artık Osmaniye'dir, daha ötesi yok

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın 23 Nisan özel oturumundaki, "Kürt illeri neresi, öyle bir yer yok" sözlerine yanıt verdi. "Temelli, Sizin sınırınız artık Osmaniye'dir, daha ötesi yok" dedi.

Temelli, "Meclis Başkanı bağırıyor 'Kürt illeri diye bir şey yok' diyor. Siz Kürt düşmanlığı yaparak, Kürt illerini yok sayarak yaşadığınız sürece bir daha Kürt illerine ayak basamayacaksınız, oralardan oy alamayacaksınız, sizin tabelalarınızı bile ancak kargo şirketleri asabilecek oralara" ifadesini kullandı.

'O altınlar da dövizle alınıyor'

HDP Grup Toplantısı'nda konuşan Eş Genel Başkan Sezai Temelli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugünkü grup toplantısında sarfettiği sözlere tepki göstererek başladı.

Temelli, "Biraz önce AKP Genel Başkanı diyor ki; 'Bu döviz lobisinden kurtulacağız.' Daha önce bir 'faiz lobisi' vardı. Şimdi de döviz lobisi. Diyor ki artık 'altın alacağız.' Bu altını düğünlerde takılan altın sanıyor. O altınlar neyle alınıyor, onlar da dövizle alınıyor. Bir akıl yitimiyle karşı karşıyayız" dedi.

'Erdoğan grev kırıcı gibi konuşuyor'

"Bir hafta sonra 1 Mayıs için alanlarda olacağız" diyen Temelli şöyle konuştu: "1 Mayıs 1977'de yitirdiklerimizi anıyorum. 1 Mayıs 1977 aydınlatılmadığı sürece bizim Taksim sevdamız bitmeyecek. Başka alanlarda bulacağız, 1 Mayıs'ı kutlayacağız ama 77'nin hesabını da soracağız. Emek sömürüsünün hiç bu kadar yoğun olduğu bir dönem yaşanmadı. 12 eylül rejimini aratacak koşulara ulaştık. OHAL rejimi 3 ay daha uzatıldı. AKP Genel Başkanı işverenlere diyor ki; 'Daha ne istiyorsunuz, sizin için OHAL'i uzatıyoruz.' Bu gün de aynı şeyi söylüyor, 'işçilerin grevlerini yasaklıyoruz' diyor. Bir grev kırıcı gibi konuşuyor. OHAL rejiminin en büyük mağduru işçi ve emekçilerdir. OHAL boyunca işçiler kuralsız çalışmanın en ciddi boyutlara ulaştığı bir dönemi yaşadı. İşten çıkarmalar, düşük ücretler, hatta ücretlerin alınamaması. Bu kuralsız çalışma iş cinayetlerinin önünü açıyor.

Yönetemiyorlar ancak iktidarı sürdürebilmek için tek seçenekleri OHAL'i sürdürmek, köleci bir çalışma hayatını gerçekleştirmek ve diğer tarafta savaş politikaları. Bu politikarlar Türkiye'yi yıkıma sürüklemiştir. Bu iktidardan emek demokrasi ve özgürlük güçleri olarak hep birlikte kurtulacağız.

'AKP her şeyi satma peşinde'

AKP'nin özelleştirme dosyası çok kabarık. Geçmişte gerçekleştirdikleri özelleştirmeler sonucunda işisizlik arttı. Fabrikaları alanların yaptığı ilk şey işçilerin işine son vermek. Şimdi de şeker fabrikalarında aynı şeyi yaşayacağız. Sadece şeker üreticileri kaybetmeyecek, bütün toplum kaybedecek,. Ama bunu dinleyen yok, iktidar her şeyi satma peşinde, o derece telaş içindeler ki bir an önce seçim kararı almalarının bir nedeni de bu ekonomik gelişmeler.

'İhraç edilenlerin yerine iktidar yandaşları yerleştirildi'

OHAL sürecinde KHK'lerle ihraç edilenlerin durumuna değinen Temelli, "Ben de onlardan biriyim. Birçok arkadaşımız işinden oldu. Sendika yöneticilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi ihraç edildi. Tüm muhalif kesimler kamudan ihraç edildi, emekliliğe ya da işten ayrılmaya zorlandı. Muhaliflerden kurtulurken yandaşlara yeni istihdam alanları yaratmak istiyorlar. 100 binden fazla boşalan kadroya iktidar yandaşları yerleştirildi."

Genç işsizliğin çok ciddi boyutlarda olduğunu, uyuşturucu kullanma yaşının düştüğünü belirten Temelli, "Bu gidişata dur demek zorundayız" dedi.

'Sigarayla mücadele dediği, sigara içenlerin paketine el koymak'

Temelli sözlerini şöyle sürdürdü:

"AKP Genel Başkanı Yeşilay'dan ödül alıyor. Diyor ki; 'alkolle sigarayla mücadele ediyorum.' Gençlerde uyuşturucu kullanımı AKP döneminde rekor kırdı. Uyuşturucu kullanma yaşı çok küçük yaşlara düştü. Uyuşturucunun yaygınlaştığı yerde alkolle mücadelenin lafı mı olur? 'Mücadele ediyorum' dediği de sigara içenlerin paketine el koymak. Mücadeleden anladığı bu. Halk sağlığı, toplum sağlığı peşinde koştuğu yok.

'Kürt illerine tabelalarınızı bile kargo şirketleri asacak'

Ankara Valisi'nin 1 Mayıs'ta yasakaldığı sloganlara değinen Temelli, "Vali 'bijî Yek Gulan'ı yasaklamış. İyice şaşırdılar" dedi. Bu sırada salondan 'Bijî Yek Gulan' sloganları atılırken, Temelli sözlerine Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın dünkü 23 Nisan özel oturumunda HDP'li vekillerin sözlerine müdahale ederek, 'Kürt illeri neresi, öyle bir yer yok' sözlerini hatırlattı. Temelli, "Senin Kürt milletvekillerin var. Hiç karşılaşmıyor musun? Sana sabahları rojbaş demiyorlar mı? Tabi senin kulağın duymadığı için, 'bonjur' dediler sanıyorsun. Sizin Kürt illerindeki tabelalarınızı bile kargo şirketleri asacak. Siz Kürt düşmanlığı yaparak, Kürt illerini yok sayarak, Kürdistan lafından irkilerek yaşadığınız sürece bir daha kürt illerine ayak basamayacaksınız. Sizin sınırınız Osmaniyedir, daha ötesi artık yok" şeklinde konuştu. Temelli, yasaklara rağmen 1 Mayıs'ta 'Bijî Yek Gulan' sloganının meydanları inleteceğini belirtti.

Temelli sözlerine şöyle devam etti:

"7.4 büyümeyi konuşuyorlar. Bunun karşılığında yaşanan iktisadi krizin telaşı 24 Haziran seçim kararını aldırdı. Bu 7.4 büyümenin maliyeti emekçilere, halka yansıyacak. Bunun maliyeti enflasyondur, vergi artışıdır, zamdır. Gelecek kuşakların hakalrını da bugünden gasbediyorlar. Bunun böyle sürmesi için Türkiye tarihinin en yüksek borçlanması yaşanıyor. Bu borçlanmayı sürdürerek tüm ülkeyi, tüm halkı borç batağına sürüklüyorlar. Bunları da yandaş şirketlere fon diye aktarıyorlar. Bu şekilde enflasyon düşmez, ekonomi çok daha kötü bir yere sürüklenecek. Bu nedenle çıkıp işverenlere 'merak etmeyin OHAL'i sürdüreceğiz' diyor. Biz de diyoruz ki; Sen de merak etme, seni 24 Haziran'da süpüreceğiz."