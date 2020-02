HDP Eş Genel Başkanı Temelli: Az kaldı, bütün kayyumları bu coğrafyadan söküp atacağız

TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP belediyesi olan illerde atanan kayuumlara tepki gösterdi. Temelli, "Az kaldı. Bütün bu kayyumları, bütün bu coğrafyadan söküp atacağız" dedi.

3. havalimanı inşaatında çalışma koşullarının iyileştirilmesi için eylem gerçekleştirdikleri için tutuklanan işçileri de hatırlatan Temelli, "Saray sadece insanların emeği değil, canı üzerinden de yükseliyor" eleştirisinde bulundu.

Sezai Temelli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

"Yüksel Direnişi'nin bugün 700'üncü günü. Faşizmin gözlerine bakarak meydanları bırakmayan Yüksel Direnişiçilerini selamlıyoruz.

"Yarın 10 Ekim katliamının yıldönümü. Bugüne kadar AKP'lilerden ölenlerle ilgili bir söz duymadık. Tam tersine dönemin başbakanı oylarının yükseldiğini söyledi. Ölen canlar üzerinden pazarlığa tutuşan bir zihniyetten bahsediyoruz.

"34 havalimanı işçisi ortaçağ karanlığına isyan ettiği için tutuklu. Saray sadece insanların emeği değil, canı üzerinden de yükseliyor.

"Bir ülkeyi tanımak için o ülkede ölen insanlara bakın' diyor yazar. Bütün bu zulmün ne zaman başladığını sorarsak, onun da tarihi bugündür. Bu savaş ve can kaybı varsa, bunun yanıtını 9 Ekim'de aramalıyız. 9 Ekim tarihi, Orta Doğu'da ve ülkemizde yaşananları anlama için önemli bir tarih. Hükümet, uluslararası güçlere rağmen Suriye savaşına müdahil olduğunu ileri sürüyor. Oysa gerçek öyle değil. Türkiye'nin Suriye'ye sokulma planı 1998'de karar altına alınıyor. 1998'den sonrası malum. AKP'nin iktidara gelmesi, Büyük Orta Doğu Prjesi ve Ilımlı İslam...

"Demokrasi sorununun çözümü Kürt sorununun çözümü demektir. Bu sorunu çözmeden Türkiye'nin demokrasiye kavuşması mümkün değildir.

"Dolmabahçe mutabakatının sonlandırılması bizleri katliamlarla anılan bir dönemi yaşamamıza neden oldu. O masayı devirenler katliamların sorumlusudur.

"Hem iktisadi krizin içinde boğuluyorlar hem de bu savaş politikalarında ısrar ediyorlar. Kriz var, ciddi anlamda bir yoksullaşma var, işsizlik artıyor, savunma harcamaları da artıyor.

"Savaş politikaları iktidarda kalmalarının nedenidir. O yüzden bizim arkadaşlarımızı cezaevinde tutuyorlar. Çünkü halklardan korkuyorlar. O yüzden HDP'den korkuyorlar.

"Damat işin içinde"

"Derinleşen ekonomik kriz ile birlikte yine millet, vatan, sakarya edebiyatına sarıldılar.

"Bakın Bahçeli ne dedi? 'Bu az yeme, çok yeme meselesi değildir.' Aksırıncaya, tıksırıncaya kadar yediniz ama kursağınızda kalacak bu yedikleriniz. Her siyasal kriz çıktığında ya iç mihraklar var, ya dış mihraklar var. Bir de sızma mihraklar var. McKinsey olayı... Anlaşılan damat bu işin için de...

"Az kaldı. Bütün bu kayyumları, bütün bu coğrafyadan söküp atacağız.

"Her sabah zam ile uyanıyor halk. Bugün yine akaryakıta zam yapıldı. Enflasyonun nedeni üzerine araştırma yapıyorlar. Her gün zam yapılan ülkede zaten enflasyon artar. Her faturada en az 4-5 tane vergi var. Bu adaletsizlik ülkeyi topyekün bir adaletsizliğe sürüklüyor.

"Krizi işçilerin üzerine yıkmaya çalışıyorlar"

"Hayat pahalılığını zabıta ile önlemeye çalışıyorlar. Bir de Ticaret Bakanı var bu ülkede. Bütün bu enflasyonun sebebi 114 firmaymış. Merak ediyorum bu firmalar ne diyecek?"

Bütün krizi işçilerin, firmaların üzerine yıkmakla uğraşıyorlar.