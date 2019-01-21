HDP Eş Genel Başkanı Temelli: Alevi düşmanlığı Diyanet üzerinden büyüyor

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, bütçe kaynaklarının büyük bir kısmının Diyanet İşleri Başkanlığı'na ayrıldığını belirterek "Nasıl Kürt düşmanlığı savaş üzerinden büyüyorsa, Alevi düşmanlığı da Diyanet üzerinden büyüyor" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen Can TV ile Dayanışma Gecesi’nde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Koca bir ülke tecrit altında"

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in 8 Kasım 2018'de, “Abdullah Öcalan’a dönük tecridi protesto etmek için” başladığını duyurduğu açlık grevi eyleminin devam ettiğini belirten Temelli, şöyle konuştu:" Koca bir ülke tecrit altında. Çünkü tecrit demek savaş demek, tecrit demek zulüm demek. Ya tecrit ya demokrasi, ya tecrit ya barış. Demokrasiden yana olanlar tecride karşı mücadeleyi büyütüyor. Biz HDP olarak bir fikir etrafında buluştuk. Önce HDK’yi kurduk, o fikir bizi yan yana getirdi. Bütün farklılıklarımızla yan yana geldik, HDK’yi ve HDP’yi büyüttük. Bu topraklarda, bu coğrafyada yaşayan tüm halklara barış gelsin diye, bir arada yaşam var olsun diye."

"Mahkeme salonları, Saray’ın istediği şekilde hareket eden birer araca dönüştü"

Türkiye'de hukuk ve adaletin olmadığını söyleyen Temelli, "Talimatla çalışan bir hukuk sistemi var. O denli çürüdü ki hukuk sistemi, mahkeme salonları Saray’ın tam da istediği şekilde hareket eden birer araca dönüştü. Aslında Saray’ın istediği o adaletsizliği, o savaş hukukunu var ediyorlar. İnsanları ayrıştırıyorlar" dedi.

"Kürt düşmanlığı savaş üzerinden büyüyor"

Bütçe kaynaklarının büyük bir kısmının Diyanet İşleri Başkanlığı'na ayrıldığını ifade eden HDP Eş Genel Başkanı Temelli, "Nasıl Kürt düşmanlığı savaş üzerinden büyüyorsa, Alevi düşmanlığı da Diyanet üzerinden büyüyor. Bir yanıyla savaş, bir yanıyla şiddet, bir yanıyla barışı, bir yanıyla toplumsal barışı bombalıyorlar. Savaş için Kürt düşmanlığı, şiddet için Alevi düşmanlığını toplumun içine yaymaya devam ediyorlar" şeklinde konuştu.

Temelli, alevi toplumunun en temel değerlerinin iktirdar tarafından yok sayıldığını söyledi.

"31 Mart’ta Türkiye'nin batısında da yerel yönetimler el değiştirecek"

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde kayyım atanan belediyelerden daha fazlasını kazanacaklarını söyleyen Temelli, "Tüm Türkiye'de cumhur ittifakı denen faşist iktidarı geriletmek için HDP olarak üzerimize düşen sorumluluğun gereğini var edeceğiz. 31 Mart’ta Türkiye'nin batısında da yerel yönetimler el değiştirecek ve biz orada da temsil edileceğiz. Bu sayede hep birlikte yerel demokrasiyi inşa edeceğiz. Atacağımız bu adım beraberinde büyük bir dönüşümü getirecek" dedi.