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Politika

HDP Eş Genel Başkanı Sancar: HDP yoluna devam edecek

24 Haziran 2021 18:28

HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden açılan davada ilk incelemesini tamamlayan Anayasa Mahkemesi, iddianamenin oy birliği ile kabulüne karar verdi. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisine yönelik kapatma davası ile ilgili, "HDP'yi hiç kimse kapatamaz. HDP yoluna devam edecektir. Mücadele ile demokrasi ittifakıyla halkların ortak iradesiyle HDP'yi mutlaka yaşatacağız" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sancar, partisi tarafından düzenlenen programa katılmak üzere Tunceli'ye geldi. Seyit Rıza Meydanı'nda partililerle bir araya gelen Sancar, HDP'ye yönelik kapatma davası ile ilgili konuştu.

HDP'nin yoluna devam edeceğini kaydeden Sancar, şu ifadeleri kullandı:

"HDP’yi hiç kimse kapatamaz. HDP yoluna devam edecektir. Mücadele ile demokrasi ittifakıyla halkların ortak iradesiyle HDP’yi mutlaka yaşatacağız. 'Seçimlerde ne olacak?', 'Kapatılırsa ne yapacaksınız?' diye soruyorlar. Biz de diyoruz ki kapatılmayacak ama ola ki kapattılar, sizinle birlikte kararımızı vereceğiz. Birlikte mücadele ettiğimiz bütün demokrasi güçlerine ve halkımıza soracağız" 

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